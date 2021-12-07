Традиційно наприкінці року команда Google підбиває підсумки із найпопулярнішими запитами користувачів.
В українському представництві пошуковика розповіли, що найчастіше гуглили українці у 2021-му.
Більшість запитів за різними категоріями об'єднує тема "Євро-2020". Українська збірна вперше у своїй історії вийшла до чвертьфіналу першості, прикував мільйони футбольних фанатів до екранів телевізорів.
На другому місці опинився надпопулярний корейський серіал Netflix Гра в кальмара. Також у першу п'ятірку за популярністю потрапили запити Холостяк 2021 та Классрум. Крім того, українці цікавилися мега-файтом Усик Джошуа та конкурсом Євробачення 2021 року.
Найпопулярніші запити:
- Євро 2020
- Гра в кальмара
- Холостяк 2021
- Классрум
- Україна Англія
- Усик Джошуа
- Євробачення 2021
- Україна Швеція
- Олімпіада 2021
- Вступ 2021
Топ-10 запитів в категорії Персона:
- Олександр Усик
- Олексій Навальний
- МакSим
- Сергій Стерненко
- Адель Асанті
- Алек Болдвін
- Жан Беленюк
- Джо Байден
- Злата Огневич
- Андрій Ярмоленко
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Найпопулярніші запити в категорії втрата:
- Принц Філіп
- Володимир Меньшов
- Жан-Поль Бельмондо
- Григорій Чапкіс
- Антон Поляков
- Олександр Шаляпін
- Андрій М’ягков
- Саїд Губденський
- Петро Мамонов
- Валерій Гаркалін
Серіали року
- Гра в кальмара
- Джинні й Джорджія
- Жуки 2 сезон
- Постукай в мої двері
- Відпустка
- Атака титанів
- Важкі підлітки 3 сезон
- Бріджертони
- Міліціонер з Рубльовки
- Папік 2 сезон
Телешоу року
- Холостяк 2021
- Євробачення 2021
- Холостячка 2
- Пацанки 6 сезон
- Игра на ТНТ
- Оскар 2021
- Маска
- Супербабуся
- Звезды в Африке
- Танці з зірками
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Фільми року:
- Веном 2
- Загін самогубців 2
- Круелла
- Гнів людський
- Червоне повідомлення
- Ліга справедливості Зака Снайдера
- Після 3
- Бос молокосос 2
- Дюна
- Душа
Покупки року:
- Поп-іт
- Квиток на поїзд
- iPhone 13
- Симпл-димпл
- Перепуска на транспорт у Києві
- Санки
- Сертифікат про вакцинацію
- PlayStation 5
- Біткоїн
- Вітамін D
Питання: "Що таке?/Что такое?"
- Абоба
- Симпл димпл
- Формалин
- Поп ит
- Локдаун
- Митинг
- Клабхаус
- Игра в кальмара
- Радужный поцелуй
- Фриланс
Питання: "Як?/Как?"
- Как умер Сквидвард?
- Як вийти заміж?
- Як змінити постачальника газу?
- Как сыграла Украина?
- Як отримати сертифікат про вакцинацію?
- Как компактно собрать чемодан?
- Как получить 1000 грн за вакцинацию?
- Як оновити Дію?
- Як зареєструватися в Дія?
- Как похудеть за неделю?
Раніше Google опублікувала рейтинг найпопулярніших відеокліпів 2021 року на YouTube, які зібрали найбільшу кількість переглядів в Україні.