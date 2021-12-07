Google показала найпопулярніші запити року в Україні / REUTERS

Традиційно наприкінці року команда Google підбиває підсумки із найпопулярнішими запитами користувачів.

В українському представництві пошуковика розповіли, що найчастіше гуглили українці у 2021-му.

Більшість запитів за різними категоріями об'єднує тема "Євро-2020". Українська збірна вперше у своїй історії вийшла до чвертьфіналу першості, прикував мільйони футбольних фанатів до екранів телевізорів.

На другому місці опинився надпопулярний корейський серіал Netflix Гра в кальмара. Також у першу п'ятірку за популярністю потрапили запити Холостяк 2021 та Классрум. Крім того, українці цікавилися мега-файтом Усик Джошуа та конкурсом Євробачення 2021 року.

Найпопулярніші запити:

  • Євро 2020
  • Гра в кальмара
  • Холостяк 2021
  • Классрум
  • Україна Англія
  • Усик Джошуа
  • Євробачення 2021
  • Україна Швеція
  • Олімпіада 2021
  • Вступ 2021

Топ-10 запитів в категорії Персона:

  • Олександр Усик
  • Олексій Навальний
  • МакSим
  • Сергій Стерненко
  • Адель Асанті
  • Алек Болдвін
  • Жан Беленюк
  • Джо Байден
  • Злата Огневич
  • Андрій Ярмоленко

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Найпопулярніші запити в категорії втрата:

  • Принц Філіп
  • Володимир Меньшов
  • Жан-Поль Бельмондо
  • Григорій Чапкіс
  • Антон Поляков
  • Олександр Шаляпін
  • Андрій М’ягков
  • Саїд Губденський
  • Петро Мамонов
  • Валерій Гаркалін

Серіали року

  • Гра в кальмара
  • Джинні й Джорджія
  • Жуки 2 сезон
  • Постукай в мої двері
  • Відпустка
  • Атака титанів
  • Важкі підлітки 3 сезон
  • Бріджертони
  • Міліціонер з Рубльовки
  • Папік 2 сезон

Телешоу року

  • Холостяк 2021
  • Євробачення 2021
  • Холостячка 2
  • Пацанки 6 сезон
  • Игра на ТНТ
  • Оскар 2021
  • Маска
  • Супербабуся
  • Звезды в Африке
  • Танці з зірками

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Фільми року:

  • Веном 2
  • Загін самогубців 2
  • Круелла
  • Гнів людський
  • Червоне повідомлення
  • Ліга справедливості Зака Снайдера
  • Після 3
  • Бос молокосос 2
  • Дюна
  • Душа

Покупки року:

  • Поп-іт
  • Квиток на поїзд
  • iPhone 13
  • Симпл-димпл
  • Перепуска на транспорт у Києві
  • Санки
  • Сертифікат про вакцинацію
  • PlayStation 5
  • Біткоїн
  • Вітамін D

Питання: "Що таке?/Что такое?"

  • Абоба
  • Симпл димпл
  • Формалин
  • Поп ит
  • Локдаун
  • Митинг
  • Клабхаус
  • Игра в кальмара
  • Радужный поцелуй
  • Фриланс

Питання: "Як?/Как?"

  • Как умер Сквидвард?
  • Як вийти заміж?
  • Як змінити постачальника газу?
  • Как сыграла Украина?
  • Як отримати сертифікат про вакцинацію?
  • Как компактно собрать чемодан?
  • Как получить 1000 грн за вакцинацию?
  • Як оновити Дію?
  • Як зареєструватися в Дія?
  • Как похудеть за неделю?

Раніше Google опублікувала рейтинг найпопулярніших відеокліпів 2021 року на YouTube, які зібрали найбільшу кількість переглядів в Україні.

Автор: Денис Пономаренко