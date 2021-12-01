У перший день зими Google опублікував традиційну статистику відео, які зібрали найбільше переглядів на YouTube серед української аудиторії. Окрім топу найпопулярніших відео в Україні, Google також навів рейтинг музичних відео 2021 року, які вподобали українці.
Читайте такожУ Google розповіли про велику атаку "російськомовних хакерів" на YouTube-блогерівПро це повідомляється на сайті компанії.
"Серед авторських відео 2021 року українські користувачі більше дивилися інтерв'ю відомих людей, а також телевізійні шоу, серіали та розважальний контент. А лідером за кількістю переглядів в Україні стало розслідування Олексія Навального "Дворец для Путина. История самой большой взятки", - йдеться у повідомленні.
Загалом, перша топ-десятка виглядає так:
1. Палац для Путіна. Історія найбільшого хабаря
2. Антон Лапенко х Александр Гудков | Что было дальше?
3. Івангай – де він пропадав / вДудь
4. Папик – 1 серія – 2 сезон Прем'єра сериалу 2021
5. Влад А4 Став привидом на 24 години!
6. Холостяк 11 – Випуск 1 от 05.03.2021
7. Morgenshtern. Фото члена, в калюжі сечі, зупинка серця, Дудь, Путін, Зеленський. В гостях у Гордона
8. Зона комфорту. Всі серїї // Серіал
9. Майнкрафт ЕвгенБро – Ты не мог! Ма я смог! (Офіційний кліп 1 Время) [prod. Капуста]
10. Шоу "Маска | Випуск 1. Сезон 1
А от серед музичних відео на першому місці рейтингу переглядів в Україні цього року зібрав кліп на пісню "Родной" від української співачки Loboda.
ТОП-10 музичних відео 2021 року в Україні:
1. Loboda - Родной (Прем'єра кліпу, 2021)
2. Султан Лагучев - Горький вкус | Прем'єра кліпу 2021
3. Minelli - Rampampam | Official Video
4. Morgenshtern - Дуло (Prod. Slava Marlow) [Кліп, 2021]
5. NK | Настя Каменских - Красное вино
6. Тина Кароль - Скандал (Прем'єра 2021)
7. Max Barskih & Zivert — Bestseller | Прем'єра кліпу
8. Artik & Asti - Истеричка (Official Video)
9. Супер Жорик - Чао! Чао! Прем'єра кліпу 2021
10. Wellboy - Гуси
Нагадаємо, раніше пошукова система Google присвятила свій новий дудл 150-річчю від дня народження українського борця Івана Піддубного. У Google відзначили, що Піддубний залишив після себе легендарну славу непереможного атлета, а вираз "сильний як Піддубний" досі вживають.