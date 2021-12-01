Серед авторських відео в Україні надали перевагу інтерв'ю та розважальному контенту.

У перший день зими Google опублікував традиційну статистику відео, які зібрали найбільше переглядів на YouTube серед української аудиторії. Окрім топу найпопулярніших відео в Україні, Google також навів рейтинг музичних відео 2021 року, які вподобали українці.

Читайте такожУ Google розповіли про велику атаку "російськомовних хакерів" на YouTube-блогерівПро це повідомляється на сайті компанії.

"Серед авторських відео 2021 року українські користувачі більше дивилися інтерв'ю відомих людей, а також телевізійні шоу, серіали та розважальний контент. А лідером за кількістю переглядів в Україні стало розслідування Олексія Навального "Дворец для Путина. История самой большой взятки", - йдеться у повідомленні.

Загалом, перша топ-десятка виглядає так:

1. Палац для Путіна. Історія найбільшого хабаря

2. Антон Лапенко х Александр Гудков | Что было дальше?

3. Івангай – де він пропадав / вДудь

4. Папик – 1 серія – 2 сезон Прем'єра сериалу 2021

5. Влад А4 Став привидом на 24 години!

6. Холостяк 11 – Випуск 1 от 05.03.2021

7. Morgenshtern. Фото члена, в калюжі сечі, зупинка серця, Дудь, Путін, Зеленський. В гостях у Гордона

8. Зона комфорту. Всі серїї // Серіал

9. Майнкрафт ЕвгенБро – Ты не мог! Ма я смог! (Офіційний кліп 1 Время) [prod. Капуста]

10. Шоу "Маска | Випуск 1. Сезон 1

А от серед музичних відео на першому місці рейтингу переглядів в Україні цього року зібрав кліп на пісню "Родной" від української співачки Loboda.

ТОП-10 музичних відео 2021 року в Україні:

1. Loboda - Родной (Прем'єра кліпу, 2021)

2. Султан Лагучев - Горький вкус | Прем'єра кліпу 2021

3. Minelli - Rampampam | Official Video

4. Morgenshtern - Дуло (Prod. Slava Marlow) [Кліп, 2021]

5. NK | Настя Каменских - Красное вино

6. Тина Кароль - Скандал (Прем'єра 2021)

7. Max Barskih & Zivert — Bestseller | Прем'єра кліпу

8. Artik & Asti - Истеричка (Official Video)

9. Супер Жорик - Чао! Чао! Прем'єра кліпу 2021

10. Wellboy - Гуси

Нагадаємо, раніше пошукова система Google присвятила свій новий дудл 150-річчю від дня народження українського борця Івана Піддубного. У Google відзначили, що Піддубний залишив після себе легендарну славу непереможного атлета, а вираз "сильний як Піддубний" досі вживають.

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Автор: Екатерина Малюга