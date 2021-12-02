Рейтинг за підсумками листопада склали експерти популярного бенчмарк-сайту.

У мережі з'явився дуже цікавий топ, в якому були зібрані найпотужніші Android-смартфони. Його автори зібрали найактуальніші за підсумками листопада 2021 року апарати.

Підсумки рейтингу повідомляє популярний бенчмарк-сайт AnTuTu. Якщо ви не стежите за ринком смартфонів постійно, то для вас це може бути корисно при виборі нового пристрою.

Флагманські телефони Android, що потрапили в глобальний список за рівнем своєї продуктивності, отримували бали за кількома критеріями. Як виявилося, найкраще потреби власників задовольнили смартфони на основі однокристальної системи Snapdragon 888+.

Найпотужніші смартфони:

Особливої уваги заслуговує перша "трійка" в рейтингу, адже саме ці флагмани отримали найбільшу кількість балів.

На першому місці опинився смартфон Xiaomi Black Shark 4S Pro, який в Україні коштує близько 27 тисяч гривень. Смартфон отримав понад 880 тисяч балів;

друге місце отримав флагманський смартфон RedMagic 6s Pro (він же Red Devils 6s Pro) з пам'яттю на 12/256 Гб. В Україні такий гаджет, проте з меншою кількістю пам'яті, можна придбати приблизно за 19 тисяч гривень;

на третє місце потрапив ігровий флагман iQOO 8 Pro. Такий смартфон з найбільшим обсягом пам'яті продається майже за 27 тисяч гривень.

Інші смартфони, що потрапили в рейтинг:

Black Shark 4 Pro;

Vivo X70 Pro+;

Asus ROG 5s;

iQOO 8;

Lenovo Legion Gaming Phone 2 Pro;

Oppo Find X3 Pro;

Realme GT.

Як раніше повідомляв УНІАН, під час проведення конференції Snapdragon Tech Summit компанія Qualcomm анонсувала свій новий флагманський мобільний процесор – Snapdragon 8 Gen 1. Смартфони на її основі можна очікувати на полицях магазинів вже в наступному році.

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Автор: Денис Пономаренко