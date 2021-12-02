За словами Qualcomm, це буде зручно при автоматичному розблокуванні або блокуванні смартфона.

Під час проведення конференції Snapdragon Tech Summit компанія Qualcomm анонсувала свій новий флагманський мобільний процесор – Snapdragon 8 Gen 1 та описала його нові можливості для камер. Вони стривожили деяких журналістів.

Йдеться про функцію always-on. Вона дозволяє фронтальній камері завжди перебувати в "бойовій готовності". Наприклад, телефон сам розблокується, коли побачить обличчя користувача, або ж, навпаки – девайс автоматично заблокується, якщо хтось буде підглядати за смартфоном користувача.

Видання The Verge відзначає, що ця функція звучить лячно та здатна створити серйозну загрозу конфіденційності. Звичайно, можливість розблокувати телефон одним лише поглядом може бути зручною, особливо, наприклад, при готуванні. Проте про приватність теж варто задуматися.

За словами Qualcomm, нова функція розширить функціональність камер і поліпшить взаємодію зі смартфоном. Як приклад компанія наводить постійно включені мікрофони, які використовуються в наших телефонах вже багато років. Втім, постійно включена камера – це абсолютно новий рівень.

На щастя, в компанії запевнили, що у користувача буде можливість деактивувати постійно включену камеру. Проте це не гарантує, що зловмисники не зможуть нею скористатися.

Здається, ера флагманських смартфонів із заклеєною ізострічкою фронтальною камерою вже не за горами.

Раніше УНІАН писав, що Chrome потрапив у "шпигунський" скандал. В останній версії браузера вебсайтам дозволили збирати інформацію про бездіяльність користувача.

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Автор: Денис Пономаренко