Нововведення почнуть розсилати на пристрої хвилями найближчим часом.

Підбиваючи підсумки 2021-го, представники Google анонсували ряд нових фішок, які з'являться в Android-смартфонах до кінця року. Є поліпшення для голосового асистента та додатка "Фото", кілька віджетів та дещо ще.

Важливо зауважити, що оновлювати Android для цього не доведеться, оскільки все це буде здійснено на рівні додатків. Про це говориться в блозі компанії.

Нові віджети

Їх три. Google Play Books дозволяє отримати доступ до всієї бібліотеки, та показує прогрес прослуховування аудіокниг. YouTube Music забезпечує доступ до нещодавно прослуханих треків та елементів управління з домашнього екрана. Google Photos прикрашає робочий стіл фотографіями близьких та домашніх тварин.

Оновлення торкнеться й функцію "Спогади", яка дозволить робити добірки зі знімками та відео, пов'язаними зі святами – Новим роком, днем народження, випускним та іншими значущими подіями.

Family Bell

Функція для сімей. Асистент Google почне нагадувати дітям вчасно лягати спати та про розпорядок дня. Дорослі теж отримають корисні підказки, наприклад, про те, що пора забрати дитину зі школи або приготувати обід. На вихідні та святкові дні можна ставити нагадування про сімейний перегляд фільму, полив дерев або спільні волонтерські акції.

Це працює не тільки на смартфонах, але й "розумних" колонках. Обіцяють можливість гнучкого налаштування сповіщень про майбутні завдання.

Android Auto

Власників автомобілів чекає нововведення, яке дозволить системі Android Auto автоматично синхронізуватися зі смартфоном відразу після того, як користувач опиниться в салоні. Крім того, в додатку з'явиться функція "розумної відповіді", за допомогою якої може бути легше відповідати на текстові повідомлення.

З'явиться в Android і можливість пошуку музики за допомогою голосу в будь-яких мультимедійних додатках, встановлених на смартфоні. Нарешті, власники Pixel 6 і Galaxy S21 зможуть використовувати смартфон як цифровий ключ для деяких моделей BMW. У майбутньому обіцяють реалізувати підтримку більшої кількості автомобілів.

Дозволи для додатків

З цікавих змін ще варто відзначити автоматичне скидання дозволів для додатків, якими ви рідко користуєтеся. Це працювало тільки на Android 11 і 12, А тепер Google додасть функцію і на старі пристрої з версією Android не нижче 6.0.

Всі оновлення планують ввести до кінця 2021 року.

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Автор: Денис Пономаренко