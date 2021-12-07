Компанія навіть отримала нагороду "Найкращий із найкращих 2021" Red Dot Product Design.

Багато компаній думають про те, щоб після карантину залишити своїм співробітникам часткову можливість працювати з дому. У Microsoft вирішили пофантазувати на цю тему й показати, як може виглядати робоче місце майбутнього.

Про це пише техно-ресурс пише Digital Trends.

Концепт Flowspace Pod, створений відділом Microsoft Office Envisioning Team, безумовно викликає захоплення завдяки ультрасучасному та мінімалістичному дизайну. Фактично, це відкрита капсула, в якій є комп'ютер, великий екран, динаміки, підсвічування й крісло.

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У компанії вважають, що в таких умовах працівникові буде затишніше працювати. Кабінка може служити особистим простором для zoom-коллів, враховуючи величезний дисплей, динаміки та відносну конфіденційність, хоча у неї й немає бічних перегородок.

Поки невідомо, чи має намір Microsoft комерціалізувати концепт, зате він вже отримав престижну нагороду Red Dot за дизайн, а сама концепція – нагороду "Найкращий з найкращих 2021 року".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що інший техногігант, Facebook дозволить більшості співробітників працювати з дому. Співробітників, які хочуть працювати в офісі попросять приходити бодай на половину робочих днів.

Також Facebook планує організовувати регулярні особисті зустрічі для офісних і віддалених співробітників, "щоб підтримувати відносини".

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Автор: Денис Пономаренко