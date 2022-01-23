За допомогою цього інструменту українці зможуть серед іншого дізнаватися про наявність інформації про себе в реєстрах.

Мінцифри найближчим часом запустить у додатку "Дія" послугу "єЗахист".

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Ми вирішили запустити найближчим часом послугу "єЗахист" у додатку "Дія". Де кожен громадянин зможе дізнатися базові правила кібербезпеки, в яких реєстрах є інформація про нього", - повідомив міністр.

За його словами, наступним кроком буде запуск сервісу, за допомогою якого кожному українцю буде приходити повідомлення, коли чиновник перевіряє його дані в реєстрі.

Федоров нагадав, що Мінцифри вже два роки працює над запуском цифрових послуг.

"Перше, з чого ми почали роботу, - питання кібербезпеки та захист даних. Ми зробили й робимо все для того, щоб користувачі сервісів Мінцифри були в безпеці", - запевнив він.

Федоров зазначив, що хоча фахівці завжди стикалися з заголовками на кшталт "дані українців злито в мережі", проте зараз такі новини "сприймаються особливо гостро через інформаційну війну, яка відбувається проти України".

У зв'язку з цим міністр пояснив, що додаток "Дія" не зберігає персональні дані користувачів.

"Тому, коли ви авторизуєтеся в "Дії", документи підтягуються заново, а COVID-сертифікат потрібно генерувати знову. Додатком користуються 13,7 млн українців. Порталом же користуються майже 13 млн українців. І, звичайно, кожна така новина викликає питання і тривогу", - додав Федоров.

Він нагадав, що вже тиждень "розганяється" новина про продаж персональних даних нібито з "Дії" 2 млн українців.

"Ми активно досліджуємо всі кейси, це виявляються скомплектовані дані з різних джерел, яких раніше було море в мережі, часто з одного популярного банку. Це було ще до старту роботи Мінцифри та створення "Дії". Ми саме й почали працювати над усіма тими випадками. Ми блокуємо такі ресурси та знаходимо ресурси інвестувати в захист реєстрів, щоб ваші дані були під контролем", - запевнив міністр.

Читайте такожФОПи тепер зможуть подавати річну декларацію в "Дії" (інструкція)Як повідомляв УНІАН, у Мінцифри попередили про аферу з нібито виставленими на продаж даними українців, зареєстрованих в "Дії". Оголошення про продаж "злитих" даних українців в результаті кібератаки там назвали провокацією і продовженням гібридної війни.

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