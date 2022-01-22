Імовірно, йдеться про старі дані, злиті й укомплектовані з різних джерел до 2019 року, розповіли у міністерстві.

У Мінцифри попередили про аферу з нібито виставленими на продаж даними українців, зареєстрованих у "Дії".

Про це йдеться у повідомленні в Telegram "Дія".

Як зазначає Гільдія IT-фахівців у Facebook, у п’ятницю, 21 січня, новий користувач з тематичних форумів FreeCivilian виставив оголошення про продаж нібито даних мільйонів користувачів з України. Хакер пропонував купити папку з файлами за 15 тисяч доларів.

"Вони також містять закриту інформацію державного підприємства "Дія", що підпорядковується Мінцифри", – пишуть у Гільдії.

Продавець виклав кілька тек з даними онлайн, щоби потенційні покупці могли перевірити правдивість оголошення. Користувачі в коментарях стверджували, що деякі адреси їм вдалося підтвердити.

У Мінцифри ​​оголошення про продаж "злитих" даних українців внаслідок кібератаки назвали провокацією та продовженням гібридної війни.

Читайте такожХакери зламали сервери Червоного Хреста: під загрозою дані півмільйона осіб"Такі оголошення мають на меті не тільки залякати суспільство. А ще й дестабілізувати ситуацію в Україні, зупинивши роботу державного сектора", – інформують експерти.

За даними Мінцифри, з моменту масштабної кібератаки на сайти держорганів 13-14 січня в інтернеті постійно з’являються оголошення щодо продажу даних, нібито отриманих під час цієї кібератаки.

"Нагадаємо, що користувачами мобільного застосунку Дія є 13,5 млн українців. Він не зберігає персональних даних, а лише відображає те, що зберігається про них у відповідних державних реєстрах. Відвідувачами порталу Дія є понад 13 млн українців, а не 2 млн, як зазначається в оголошеннях", – кажуть у Мінцифри.

Українців закликали не панікувати: "Усі персональні дані перебувають під надійним захистом у держреєстрах. А оголошення про можливість купити дані, отримані після зламу 14 січня, є аферою: шахраї продають старі дані, що скомплектовані з багатьох джерел, які були злиті до 2019 року".

Кібератака на урядові веб-ресурси в Україні: що відомо

У ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на ряд урядових сайтів, зокрема Міністерства закордонних справ, Міністерства освіти і науки, Держслужби з надзвичайних ситуацій та інші. На головних сторінках цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру. Роботу більшої частини постраждалих державних ресурсів уже відновлено.

Загалом хакери атакували близько 70 сайтів.

Віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що дані українців у безпеці після атаки хакерів.

27 червня 2017 року була здійснена кібератака на державні установи, об’єкти фінансового, енергетичного, транспортного секторів, а також приватні підприємства за допомогою вірусу Petya.A, який блокував роботу комп'ютерних систем. Вірус-блокувальник шифрував дані на комп'ютері та вимагав кошти.

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