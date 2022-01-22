Глава Мінцифри розповів покроково, як це треба робити.

Фізичні особи-підприємці (ФОП) першої-третьої груп відтепер можуть подавати річну декларацію в додатку "Дія".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Подати декларацію в "Дії" можна у розділі "Послуги", потім треба обрати "Податки ФОП" і "Декларації". Для першої і другої груп слід ввести суму доходу за рік та контактні дані. Далі заповнити дані про єдиний податок і єдиний соціальний внесок, а потім підписати декларацію "Дія.Підписом".

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Для фізичних осіб-підприємців третьої групи треба лише внести суму доходу за четвертий квартал, після чого "Дія" зробить запит у Державну податкову службу і отримає дані про дохід за 9 місяців. Далі потрібно відредагувати дані й суми в декларації й підписати "Дія.Підписом".

"Дія заповнить дані про ЄП та ЄСВ. Усі дані та суми редагуються. Тому уважно все перевіряйте та виправте, якщо знайдете помилку. Сума податку до сплати вираховується автоматично, так само, як і дані про єдиний соціальний внесок", - зазначив Федоров.

Як повідомляв УНІАН, раніше Мінцифри змінило процедуру створення електронного "Дія.Підпис", зокрема, прибравши потребу в обертанні головою на камеру: тепер не потрібно крутити головою, а замість цього треба просто один раз кліпнути.