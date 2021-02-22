Система призначена для вирівнювання тиску у вусі, щоб усунути дискомфорт від використання навушників.

У мережі з'явилися фотографії передбачуваних бездротових навушників Apple AirPods 3-го покоління.

Про це повідомляє 52audio.

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Зображення демонструє як самі AirPods, так і футляр для зарядки.

Дизайн нових AirPods схожий на Pro-версію.

Система призначена для вирівнювання тиску в вусі, щоб усунути дискомфорт від використання навушників протягом тривалого періоду. Судячи з зображення, зарядний футляр буде менш прямокутним, ніж кейс AirPods Pro.

Очікується, що Apple представить AirPods 3-го покоління в одному з прес-релізів у березні.

Бюджетна версія AirPods Max

6 січня 2021 року стало відомо про те, що Apple працює над менш дорогою версією повнорозмірних навушників AirPods Max. Повідомлялося, що навушники коштуватимуть 349 доларів.

Замість алюмінію і нержавіючої сталі у виробництві планували використовувати пластик, за рахунок чого навушники будуть легшими.

17 лютого 2021 року стало відомо про те, що Apple планує використовувати скло при виробництві нових AirPods.

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Автор: УНІАН