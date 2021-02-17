Apple пропонує запатентувати проект повнорозмірних навушників з чашечками зі скла.

Apple планує використовувати скло при виробництві нових AirPods.

Про це йдеться в документ, що з'явився в базі Відомства з патентів і товарних знаків США (USPTO).

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Згідно з описом, Apple пропонує запатентувати проект повнорозмірних навушників з чашечками зі скла. У пояснювальній записці до винаходу говориться, що навушники як пристрій існують понад сто років і їх будова залишається незмінною.

"Скло більш привабливе з естетичної точки зору, ніж полікарбонат", - йдеться в описі заявки. Патент американської компанії був зареєстрований в базі USPTO 16 лютого.

У документі не згадується той факт, що скло може поліпшити акустичні властивості гарнітури. "Скло може блокувати певні звуки та пропускати деякі частоти", - уточнили автори.

Бюджетна версія AirPods Max

6 січня 2021 року стало відомо про те, що Apple працює над менш дорогою версією повнорозмірних навушників AirPods Max. Повідомлялося, що навушники коштуватимуть 349 доларів.

Замість алюмінію і нержавіючої сталі у виробництві планували використовувати пластик, за рахунок чого навушники будуть більш легкими.

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Автор: УНІАН