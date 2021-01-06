Навушники коштуватимуть 349 доларів.

Apple працює над менш дорогою версією повнорозмірних навушників AirPods Max.

Читайте такожМобільний додаток Kyiv Smart City переставлятиПро це пише GSMarena.

Навушники коштуватимуть 349 доларів.

Замість алюмінію і нержавіючої сталі у виробництві використовують пластик, шляхом чого навушники будуть легше.

Очікується, що навушники збережуть більшу частину можливостей AirPods Max, в тому числі пасивне і активне шумозаглушення, прозорий режим і автономність на рівні 20 годин.

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Автор: УНІАН