Очікується, що навушники збережуть більшу частину можливостей AirPods Max / фото REUTERS
Apple працює над менш дорогою версією повнорозмірних навушників AirPods Max.
Читайте такожМобільний додаток Kyiv Smart City переставлятиПро це пише GSMarena.
Навушники коштуватимуть 349 доларів.
Замість алюмінію і нержавіючої сталі у виробництві використовують пластик, шляхом чого навушники будуть легше.
Очікується, що навушники збережуть більшу частину можливостей AirPods Max, в тому числі пасивне і активне шумозаглушення, прозорий режим і автономність на рівні 20 годин.
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