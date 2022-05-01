Кібератаку приписують російському угрупованню Killnet.

Сайти кількох держустанов Молдови зазнали DDoS-атак з-за кордону, які були здійснені російськими хакерами.

Про повідомила Служба інформації та безпеки Молдови, повідомляє видання NewsMaker.

За інформацією служби, DDoS-атаки, яких зазнали сайти деяких держустанов, велися з-за кордону.

"Кібератаку приписують російському угрупованню Killnet, яке діє за принципами хактивізму та спеціалізується на проведенні DDoS-атак на країни, які, на їхню думку, підтримують Україну. Угруповання зробило такі атаки на урядові сайти в країнах ЄС та на веб-інфраструктуру НАТО, а останніми днями було атаковано сайти держорганізацій у Румунії", - повідомили в Службі інформації та безпеки Молдови.

Там також запевнили, що зараз відповідальні органи влади вживають необхідних заходів для відбиття атак на державну інфраструктуру та мінімізації їх наслідків.

Як повідомляв УНІАН, компанія Microsoft прозвітувала, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну щонайменше шість груп російських хакерів провели близько 240 атак проти українських цифрових ресурсів.

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