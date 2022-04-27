Глава держави наголосила, що Молдова має докласти всіх зусиль для створення професійної та сучасної армії.

Сьогодні суверенітету Молдови загрожує Росія, яка щодня створює нові провокації Придністров'ї. Але ефективно протидіяти рашистам Молдова не зможе: тривалий час її армія не фінансувалася, а тепер не може похизуватися боєздатністю.

Як пише Newsmaker, президентка Молдови Майя Санду визнала, що тривалий час оборонному сектору ніхто не приділяв належної уваги. Внаслідок цього країна залишилася без військового захисту.

"Наша армія залишилася без оснащення, без військової техніки. І зараз ми гостро відчуваємо наслідки", – додала вона.

Глава держави наголосила, що Молдова має докласти всіх зусиль для створення професійної та сучасної армії.

"Це інвестиція в безпеку та захист країни", - підкреслила Санду.

"Зараз, коли прямо на кордоні йде війна, ми це чудово розуміємо. Інвестиції в армію необхідні, це важливо для держави, інфраструктури, безпеки. Молдова має запозичити досвід інших нейтральних держав щодо зміцнення збройних сил", — додала президент, зазначивши, що у молдавських військових, які беруть участь у міжнародних миротворчих місіях, репутація професіоналів.

Наприкінці виступу президент пообіцяла, що, будучи головнокомандувачем збройних сил, вона докладе зусиль, аби модернізувати молдавську армію та національну систему оборони.

Ситуація в Придністров'ї - що відомо

Як повідомляв УНІАН, за інформацією української розвідки, 25 квітня спецслужби РФ організували провокацію з вибухами в столиці невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки".

Раніше у РФ заявили, що під час "другого етапу" війни російська армія планує встановити повний контроль над Донбасом, який дозволить створити сухопутний коридор до Криму, і контроль над півднем України, який дасть "ЗС РФ ще один вихід до Придністров'я, де відзначають факти утиску російськомовного населення".

За даними розвідки Міністерства оборони України, війська Російської Федерації готуються здійснити ракетний удар по придністровському регіону і звинуватити в цьому Україну.

Зокрема, жителі невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки" отримують СМС, від імені нібито Збройних сил і спецслужб України. У них міститься попередження про "ракетний і артилерійський удари по території "ПМР".

Влада Молдови заявила, що не блокуватиме Придністров'я і виступає за мирне врегулювання ситуації. За словами президентки Майї Санду, ескалація в Придністров'ї спричинена "провоєнними" силами всередині регіону, зацікавленими у дестабілізації безпеки. "Це робить регіон вразливим і створює ризики для Молдови. Засуджуємо будь-які провокації і спроби залучити Молдову в дії, які можуть поставити під загрозу мир в країні", - заявила вона.

Разом із тим ніяких переговорів з російським президентом Володимиром Путіним Санду проводити не планує.

Ще в середині квітня влада Молдови звинуватили російську армію в спробі вербування молдавських громадян. Заява прозвучала через кілька днів після того, як британська військова розвідка повідомила, що Москва намагалася поповнити свої сили в Україні, вербуючи людей в Придністров'ї.

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