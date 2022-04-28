За словами Microsoft, російське хакерство в Україні було масовим і переплітається з військовими операціями.

Компанія Microsoft прозвітувала, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну щонайменше шість груп російських хакерів провели близько 240 атак проти українських цифрових ресурсів.

Про це повідомляє CNN з посиланням на звіт Microsoft.

Головним висновком фахівців Microsoft є те, що російські хакерські атаки часто збігаються в часі з бойовими діями окремих підрозділів проти конкретних установ чи об’єктів.

"Використання Росією кібератак, здається, тісно пов’язане, а іноді й безпосередньо приурочене до її військових операцій", – сказав Том Берт, віце-президент Microsoft.

Російські хакери "працюють над компрометацією організацій в регіонах по всій Україні" і, можливо, збирали розвідувальні дані про українське військове партнерство за багато місяців до повномасштабного вторгнення в лютому, йдеться у звіті Microsoft.

"Протягом кількох тижнів після останнього вторгнення Росії в Україну деякі експерти та американські чиновники були здивовані тим, що не було більш помітних руйнівних або виснажливих кібератак Росії на країну. Можливі пояснення варіюються від дезорганізації російського військового планування до посилення української оборони", - йдться у повідомленні.

У Microsoft загадали про організовану кібератаку росіян у перші тижні війни, коли з ладу вивели інфраструктуру десятки тисяч Інтернет-провайдерів у різних регіонах України, залишивши на кілька годин без доступу до мережі десятки тисяч користувачів.

Також російські хакери спробували зірвати роботу однієї електростанції в Україні, яка би позбавила електропостачання близько 2 мільйонів людей, проте їм не вдалося.

Раніше повідомлялося, що у порівнянні з минулим роком кількість кібератак на Україну збільшилась втричі. Найбільше атакують органи державної влади, медіаресурси, енергетичну сферу та сферу логістики.

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