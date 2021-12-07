У додатку тепер можна налаштувати повідомлення, що зникають для всіх нових особистих чатів за замовчуванням.

Команда месенджера WhatsApp презентувала функцію повідомлень, що зникають в особистих чатах за замовчуванням. Якщо її включити, у всіх нових бесідах листування буде автоматично стиратися через заданий проміжок часу.

Про це повідомив особисто власник компанії Facebook Марк Цукерберг.

Для налаштування "дефолтних" повідомлень, що зникають на Android та iOS потрібно активувати функцію "Автоматичний таймер повідомлень" у розділі "Налаштування WhatsApp" > "Обліковий запис" > "Конфіденційність" у мобільних додатках месенджера.

У "шапці" діалогу співрозмовник побачить сповіщення, що повідомлення будуть зникати автоматично, навіть якщо він їх не прочитає за відведений час. До речі, на групові чати така функціональність "за замовчуванням" не поширюється – потрібно буде включати її вручну.

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Ще WhatsApp розширив список доступних часових відрізків для функції. Раніше вона включалася вручну для кожного чату з єдиним варіантом – автовидалення через тиждень. Тепер є вибір між 24 годинами, 7 і 90 днями.

Як повідомляв УНІАН, компанія WhatsApp поміняла політику конфіденційності для європейських користувачів після того, як на неї наклали штраф за порушення правил про захист даних в Євросоюзі на суму 225 млн євро. Тепер компанія надаватиме більше інформації про використання персональних даних.

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Автор: Денис Пономаренко