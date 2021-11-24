WhatsApp дозволяв змінювати швидкість голосових повідомлень в чаті, однак при їх пересиланні ця функція не працювала.

Месенджер WhatsApp розробляє функцію, завдяки якій користувачі зможуть контролювати швидкість відтворення звукових повідомлень.

Нова можливість доступна в бета-версії WhatsApp. З початку року WhatsApp дозволяв змінювати швидкість голосових заміток в чаті, однак при пересиланні повідомлень ця функція не працювала. Месенджер вирішив виправити цю ситуацію.

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Раніше WhatsApp почав розробляти можливість використання програми для комп'ютера без сполучення зі смартфоном, а також ввів функцію скарги на окремі повідомлення в чаті, а не на користувача в цілому, повідомляє kommersant.

Як повідомляв УНІАН, компанія WhatsApp поміняла політику конфіденційності для європейських користувачів після того, як на неї наклали штраф за порушення правил про захист даних в Євросоюзі на суму 225 млн євро. З 22 листопада WhatsApp надаватиме користувачам більше інформації про дані, які збирає месенджер, і про їх використання.

Автор: Ірина Погоріла