Спільними зусиллями Nokia, Elisa і Qualcomm Technologies був побитий рекорд швидкості зв'язку п'ятого покоління.

Телекомунікаційні корпорації відзвітували про досягнення рекордної швидкості 5G.

Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії Nokia.

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У заяві йдеться, що спільними зусиллями Nokia, Elisa і Qualcomm Technologies був побитий рекорд швидкості зв'язку п'ятого покоління.

Фахівцям компаній вдалося домогтися швидкості понад вісім гігабіт на секунду при передачі даних з двох пристроїв, одночасно підключених до мережі 5G mmWave. Відповідно, кожен девайс передавав інформацію зі швидкістю близько чотирьох гігабіт в секунду.

Рекорд для комерційних мереж був поставлений у флагманському салоні Elisa в Гельсінкі (Фінляндія).

За словами представників Nokia, їм вдалося забезпечити низьку затримку сигналу і канал з високою пропускною здатністю, що необхідно для високошвидкісного завантаження відео, підтримки функціонування в режимі доповненої та віртуальної реальності. Очікується, що відповідні послуги будуть запропоновані споживачам у 2021 році.

Базова станція, через яку передавався сигнал, була побудована на двох радіостанціях Nokia AirScale з частотою 800 мегагерц з використанням міліметрового діапазону 5G на частоті 26 гігагерц. Також за передачу даних відповідали модеми Qualcomm Snapdragon X55 5g і антенні модулі Qualcomm QTM525 mmwave другого покоління. "Досягнення швидкості вісім гігабіт на секунду - природний крок у розвитку 5G, і ми хочемо вивчити можливості, які пропонує нам стандарт п'ятого покоління», — зауважив виконавчий віце-президент Elisa самі Комулайнен (Sami Komulainen).

Плани на 6G

Пілотний проект зв'язку шостого покоління буде запущений у 2026 році. Такого висновку дійшли міністри Південної Кореї на зустрічі з прем'єр-міністром країни Чон Се Гюном (Chung Se-kyun). Фінансування проекту 6G почнеться у 2021 році.

4G в Україні

18 листопада 2020 року Кабінет Міністрів затвердив план заходів щодо звільнення додаткових смуг радіочастот в діапазонах 790-862 МГц і 694-790 МГц від радіоелектронних засобів телебачення для повноцінного впровадження високошвидкісної 4G-зв'язки в Україні.

Згідно з пояснювальною запискою, таке звільнення смуг дозволить збільшити площу покриття 4G-зв'язком, у тому числі впровадити такий зв'язок у сільській місцевості та на автошляхах.

Зазначається, що до липня 2021 року уповноважені органи аналізуватимуть можливість звільнення радіочастот на предмет визначення орієнтовної вартості та технічних можливостей цього процесу.

5G в Україні

Для впровадження 5G Кабінет Міністрів затвердив план використання радіочастотного ресурсу України до 2025 року. Він доповнений новими базовими стандартами LTE / LAA, eLTE-U і PMP. Ці зміни дозволять користувачам отримувати більш стабільні та високі швидкості при перегляді відео і прослуховуванні музики.

Додатково уряд розширив повноваження Міністерства цифрової трансформації-надання фінансової підтримки місцевим бюджетам для розвитку широкосмугового доступу в інтернет.

Станом на 19 листопада 2020 року Міністерство цифрової трансформації ініціювало вивільнення частот для впровадження зв'язку п'ятого покоління.

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Автор: УНІАН