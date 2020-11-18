Звільнення смуг дозволить збільшити площу покриття 4G-зв'язком, у тому числі впровадити такий зв'язок у сільській місцевості та на автошляхах.

Кабінет Міністрів затвердив план заходів щодо звільнення додаткових смуг радіочастот в діапазонах 790-862 МГц і 694-790 МГц від радіоелектронних засобів телебачення для повноцінного впровадження високошвидкісного 4G-зв'язку в Україні.

Відповідне розпорядження про прийняття плану уряд підтримав на сьогоднішньому засіданні.

Читайте такожУ Києві лише одна станція метро залишилася без 4G

Згідно з пояснювальною запискою, таке звільнення смуг дозволить збільшити площу покриття 4G-зв'язком, у тому числі впровадити такий зв'язок у сільській місцевості та на автошляхах.

Зазначається, що до липня 2021 року уповноважені органи аналізуватимуть можливість звільнення радіочастот на предмет визначення орієнтовної вартості та технічних можливостей цього процесу.

5G в Україні

Раніше в листопаді Кабінет Міністрів затвердив план заходів щодо впровадження в Україні високошвидкісного зв'язку 5G, який передбачає можливість проведення перших тендерів на радіочастоти для 5G у жовтні 2021 року.

Кабінет Міністрів України визначив розвиток високошвидкісного зв'язку 4G і 5G як один з пріоритетів цифрової трансформації.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Павло Степанець