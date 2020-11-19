Оголошення тендеру на частоти для розвитку 5G планується на жовтень 2021 року.

Міністерство цифрової трансформації ініціювало вивільнення частот для впровадження зв'язку п'ятого покоління.

Про це повідомляє прес-служба Мінцифри з посиланням на віце-прем'єра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

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"На засіданні уряду було прийнято багато рішень, які наближають нас до цілей покрити всю території країни якісним мобільним і фіксованим Інтернетом. Минулого тижня ми прийняли План розвитку 5G. Затвердили План вивільнення частот для поширення 5G", - повідомив міністр.

План передбачає вивільнення смуг радіочастот, діапазони яких займає телебачення, для впровадження радіотехнології LTE в діапазонах 790 - 862 МГц, 694 - 790 МГц.

Зараз на цих частотах працює українське телебачення.

Схвалений План передбачає вивільнення частот компаніями та налаштування обладнання на більш низькі діапазони компаніями "Зеонбуд" і ТРК "ефір". У прес-службі відзначають, що вивільнення частот не завадить роботі телебачення, оскільки воно буде працювати в нижчих діапазонах.

Оголошення тендеру на частоти для розвитку 5G планується на жовтень 2021 року. Початок розгортання мережі 5G очікується з 2022 року в найбільших населених пунктах.

Повідомляється, що в сільській місцевості, віддалених територіях і вздовж автомобільних доріг буде використовуватися 4G.

Для впровадження 5G Кабінет Міністрів затвердив план використання радіочастотного ресурсу України до 2025 року. Він доповнений новими базовими стандартами LTE / LAA, eLTE-U і PMP. Ці зміни дозволять користувачам отримувати більш стабільні та високі швидкості при перегляді відео і прослуховуванні музики.

Додатково уряд розширив повноваження Міністерства цифрової трансформації - надання фінансової підтримки місцевим бюджетам для розвитку широкосмугового доступу в інтернет.

4 G в Україні

18 листопада 2020 року Кабінет Міністрів затвердив план заходів щодо звільнення додаткових смуг радіочастот в діапазонах 790-862 МГц і 694-790 МГц від радіоелектронних засобів телебачення для повноцінного впровадження високошвидкісного 4G-зв'язку в Україні.

Згідно з пояснювальною запискою, таке звільнення смуг дозволить збільшити площу покриття 4G-зв'язком, у тому числі впровадити такий зв'язок у сільській місцевості та на автошляхах.

Зазначається, що до липня 2021 року уповноважені органи аналізуватимуть можливість звільнення радіочастот на предмет визначення орієнтовної вартості та технічних можливостей цього процесу.

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Автор: УНІАН