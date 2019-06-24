Доїхати на море і не загинути. Як нелегальні перевізники заробляють на пасажирах популярних влітку маршрутів

«Ситуація як десять років тому, так і зараз - є офіційні перевізники, які мають відповідні дозволи. А поряд з ними є компанії нелегальні, які без відповідних конкурсів, просто за тими ж маршрутами роблять перевезення без жодних дозвільних документів», - розповідає юрист Віктор Медвідь.

Тому, погоджуючись їхати маршруткою, зголосившись на заклик зазивали «Київ – Одеса! Відправлення за 10 хвилин!», на море, чи впевнені ви, що ваша поїздка буде безпечною? Чи, може, ви точно знаєте, що транспортний засіб, який повезе вас з задушливого міста до омріяної водно-солоної прохолоди, справний? А, може, ви особисто перевірили, хто буде за кермом автомобіля? Агент «Грошей» занурився у бізнес нелегальних перевезень, аби показати та розповісти, кому ви довіряєте власне життя, сідаючи в маршрутку на море.

Центральний автовокзал. На звичайному бусі заїжджаємо на стоянку. Саме тут нелегальні авто вантажать людей. Ставимо табличку з назвою найпопулярнішого маршруту «Київ – Одеса». Без жодних документів та ліцензій агент «Грошей» «готується до рейсу» та йде шукати клієнтів.

І її одразу «привітно» зустрічають місцеві ділки: «Ти куди їдеш?» - «До Одеси». – «Дивись, бо зламають голову». – «В якому сенсі?» - «В прямому. Думаєш, вийшла, покричала і взяла пасажирів?» - «А ні?» - «Звісно, ні».

«Грошам» рекомендують сховати табличку «Київ – Одеса», «бо ще машину поб’ють».

Тут, на вокзалі, всі свої. Новеньких не люблять. І зайти у цей бізнес не так просто. А якщо підеш у рейс без дозволу, поб’ють і тебе, і машину.

Втім, вихід є. Для спокійної праці потрібно домовитись з головним. І довго чекати його не доводиться. Спочатку він запитує напрям нашого руху. Відповідаємо, що їдемо в Одесу. Далі цікавиться, який у нас автомобіль. «Спринтер», - говоримо.

«Ні. Не підходить», - чуємо відповідь «головного».

Не підходить, бо не вигідно. Так за один такий рейс нічого не заробиш.

Тому питаємо, чи зможемо «працювати», якщо буде інша машина. Наприклад, маршрутка.

«Тоді і приходь. Поговоримо і домовимось», - чуємо резюме.

Жодних документів чи дозволів на перевезення в нас не питають. Тут найголовніше – щоб місць у транспорті було побільше.

Обираючи такий вид сірих перевезень пасажир повинен розуміти, що стан машини та кваліфікація водія ніким не контролюється.

«В даному разі водії не проходять відповідну перевірку і на стан здоров’я, і на поточний стан алкогольного і наркотично сп’яніння, і, відповідно, контроль графіку роботи... Ці водії, всупереч нормам часу, з великим перенавантаженням, працюють безперервно понад 6 годин. Це може бути і 12 годин. Відповідно, в такому випадку більша загроза потрапити в ДТП через перевантаженість водія», - розповідає заступник начальника київської міжрегіональної «Укртрансбезпеки» Сергій Зелінський.

Ба більше, безпекою пасажирів у таких рейсах взагалі не переймаються: «Вони ігнорують вимоги закону, ігнорують обов’язкове страхування…».

«Якщо ти їдеш легальним перевізником, ти купуєш квиток, перевізник платить за тебе страховий збір, який включають у вартість квитка. І у випадку будь-якої транспортної пригоди, ти звертаєшся до страхової, вона тобі відшкодовує всі витрати пов’язані з ДТП», - розповідає експерт.

До речі, без цього страхування, у разі, якщо ви потрапили у аварію, вам нічого не компенсують.

Втім, зізнається, що, на жаль, квитків у літній сезон не вистачає. «В літні місяці попит на цей напрямок збільшується, в рази збільшується. І тому регулярні рейси, зазвичай, не можуть охопити таку потребу пасажирів. Тому до цього залучаються нерегулярні перевезення пасажирів», - говорить Сергій Зелінський.

Цим і користуються ділки. І, попри те, що аварій за участю сірих маршруток з кожним роком стає все більше, знаходиться багато українців, які обирають ризик. Та, у такому раз, слід бути готовими до можливих неприємних сюрпризів. Таких, що не раз траплялися, наприклад, з Дмитром.

«Ми їхали, почули грюкіт. У водія відлетів задній бампер. Дуже добре, що машина, яка їхала позаду, змогла швидко загальмувати», - розповідає він «Грошам».

Ось уже п’ять років він їздить до Одеси, користуючись послугами сірих перевізників.

«Для людини це єдиний спосіб доїхати до Одеси, враховуючи курортний сезон. Адже «Укрзалізниця» не може покрити цей обсяг, легальні перевізники також», - вважає він.

За цей час більша частина цього бізнесу переїхала в інтернет – іще далі від закону. За допомогою відомого сайту пошуку супутника у дорогу, нелегальні перевізники можуть знайти та завантажити собі повну маршрутку.

«Квиток коштує гривень 300-350-400. Але через сервіс попутників ціна, здебільшого, на 100 грн менше, коли ти приїжджаєш на місце призначення, водій каже що вартість квитка на 100 грн більше», - розповідає Дмитро про свій досвід.

Вартість більша, але небезпеки - не менше. «Якось водій був дуже втомлений, фактично вже засинав за кермом, коли ми вже проїхали Білу Церкву за кермо сів я сам», - говорить Дмитро.

Ба більше, іноді для ще більшого заробітку у маршрутках встановлюють додаткові ряди сидінь. Здавалось би, що тут поганого?

«Показники комфортності розраховуються від дальності поїздки. Чим більше відстань між сидіннями пасажирів, тим вища комфортність. Відповідно, економічна доцільність для перевізника падає. Чим менша відстань, тим більше сидінь можна вмонтувати і більше перевозити з рівними витратами», - говорить юрист Віктор Медвідь.

Та саме такі сидіння при аварії можуть легко вилетіти з салону. А разом із сидінням і людина, пояснює автомеханік Олексій: «Недостатня площина закріплення цього каркасу… Тобто люди можуть разом із цими сидіннями, з усім каркасом, бути вирваними з полу».

Та більшість пасажирів ігнорують питання власної безпеки. Аби продемонструвати це, повертаємось на вокзал вже на іншій маршрутці. Тут вже «працюють» інші «перевізники» на Одесу.

Ми також чіпляємо табличку та виходимо «на роботу». За кілька хвилин - перші клієнти. Помічаючи, що ми забираємо їх потенційний заробіток, конкуренти нервують й погрожують.

За кожного клієнта тут шалена конкуренція. Ціна до Одеси 400 грн. Але дехто, як ми, знижує ціну до 380 грн – це і приваблює людей. Однак не влаштовує інших водіїв - тож агентів «Грошей» намагаються прибрати.

«Можеш прибрати цю табличку?» - «Навіщо?» - «Просто. Не можна так вантажитися». – «А як можна?» - «Ніяк!».

Та ми намагаємось домовитись і… нам вдається. Виявляється, тут у кожного напрямку є свій куратор, який шукає клієнтів. Знаходимо головного по Одесі: «Тільки з нами можна грузитися. Зараз ми загрузимося, заїдеш на платформу і будеш ти грузитися. Що у тебе? Спринтер? Автобус?»

Жодних документів, страхування, посвідчення – не питають. Кваліфікація водія також не важлива. Головне, яка в тебе машина та скільки ти можеш завантажити людей, а отже заробити – для «смотрящего».

«Скільки у тебе місць?» - «Вісімнадцять». – «Чудово. Ховай цю табличку, не можна так вантажитися. Я тобі жодного пасажира не віддам». – «А з ким можна домовитися, щоб було можна?» - «Я ж тобі говорю, зараз поїде ця машина, заїдеш на платформу і будемо вантажити тебе звідси…»

Ця людина вирішує, кого пустити, а кого - ні. За те, що ми заїдемо і отримаємо клієнтів, половину свого доходу маємо віддати йому.

Давайте порахуємо. 18 місць по 380 грн з кожного – 6300 грн. З них аж половина – 3150 грн – його. І це тільки за один рейс. А таких в місяць можна робити хоч кожен день туди й назад.

«Нелегальні перевізники можуть за сезон відбити вартість транспортного засобу», - розповідають нам в «Укртрансбезпеці».

І все це працює без дозволів.

Як так? Вже наступного дня, не криючись, з камерою, агент «Грошей» йде до свого «бізнес-партнера». Але… він тікає. Як тікає і водій з його маршрутки, залишивши у салоні пасажирів.

«А ви бронювали квитки, чи просто зайшли і заплатили?», - питаємо у них.

«Зайшли, заплатили», - відповідають. Заплатили, до речі, по 400 грн.

«А не боїтесь їздити таким транспортом?», - не вгамовуємось.

«Ні, ми вже не перший раз», - чуємо у відповідь.

Поки «Гроші» розпитують пасажирів, двері автомобіля раптом починають зачинятись. Нас просто заблокували!

Цікаво, що аналогічні ситуації сталися з агентами «Грошей» та інспекторами «Укртансбезпеки», з якими ми влаштували перевірку документів усім перевізникам на точці, де працювали журналісти, у кожній маршрутці. Водії тікали. Іноді, залишаючи пасажирів у зачинених авто.

Але одного все ж вдається спіймати. У нього, як і очікувалось, відсутня ліцензія на перевезення. Тож пасажири ризикували своїм життям, сідаючи у цю маршрутку.

І яке покарання за це?

«Складається адміністративний протокол, дана справа буде передденна до суду», - говорять інспектори «Укртрансбезпеки».

Штраф - від 1500 до 34 000 гривень. Мізерна ціна людських життів, адже через несправні маршрутки, втомлених водіїв, недотримання належних умов перевезення ледь не щотижня стаються жахливі аварії.

Тож коли ви із родиною, з дітьми, цьогоріч зберетесь на море – купуйте квитки на автобус у касі. Це гарантує, принаймні, що автобуси справні, і за вас відповідатиме і перевізник, і страхова компанія, і врешті решт - держава, яка ці автобуси перевіряє і випускає у рейс.

Олена Кононенко, Тетяна Стежар