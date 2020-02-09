​​​​​​​Поради без рішень. Якими будуть "уроки німецької" від Deutsche Bahn для "Укрзалізниці"

Свої різнобарвні картини художниця Аріане Босс малює там, де раніше працювали залізничні каси, а пасажири збиралися в залі очікування. Згодом вокзал закрили, а будівлю виставили на продаж. «…І тоді мій чоловік запитав у мене: «Може, купимо той будинок?» А я кажу, ну, якщо ти мені там зробиш ательє, то нехай», - розповідає вона.

Тепер потяг проходить просто під вікном художниці. У населеному пункті Фалькенберг, де живе дві тисячі мешканців, він курсує раз на годину.

Мешкати у будівлі колишнього залізничного вокзалу – для німців не дивина. Томас Віттшток придбав майже десяток таких старих вокзалів. Їх не можна знести, бо це пам’ятники архітектури. Тож чоловік їх ремонтує й здає під квартири.

«Вони дешеві були, ці будинки. Їх довго не могли продати, бо східні німці не звикли мати власну нерухомість. А для мене, як людини із Заходу, це було неймовірно дешево, і за 15 років всі будинки повністю окупилися», - згадує він.

Річ у тім, що об’єднана Німеччина бачила себе країною автомобілів. Тож почалася політика оптимізації - закрили майже три тисячі вокзалів, звільнили половину співробітників. Та на цьому не зупинилися і почали демонтувати колії, які здавались зайвими. А тепер чухають потилицю, бо треба вертати все назад.

«Тепер до кожного будинку у нас веде дорога, а великі населені пункти, в яких живе 10, 20 або 50 тисяч людей, не мають залізничного транспорту. Це треба міняти», - вважає речник з питань залізниці, депутат Бундестагу Маттіас Гастель.

Головний вокзал Берліна, надворі темно, на годиннику 5.30 ранку. Замість летіти, депутат чекає на швидкісний потяг до Штуттгарда. Їхати буде п’ять з половиною годин.

«У потязі я можу спокійно працювати... Та й мені швидше їхати до вокзалу, аніж добиратися до летовища», - розповідає Гастель.

Депутат подорожує першим класом. Майже 150 разів за останній рік. І каже – сервіс міг би бути кращим.

«20-30 відсотків потягів дальнього сполучення запізнюються, і так не повинно бути. Часто не працює вай-фай, бістро-ресторан має неповне меню, а туалети зламані. Я не хочу сказати, що нічого не працює, в основному, все якось працює, але треба суттєво покращуватися», - вважає він.

Всі ці недоліки, на які скаржаться пасажири німецької залізниці, існують через брак ремонтників і замалий та застарілий склад потягів, пояснюють експерти. Ремонтувати встигають те, що може загрожувати життю, а зламані кондиціонери чи згаслі інформаційні табло можуть ігнорувати. І, можливо, на дрібні проблеми взагалі закрили б очі, якби не ціна питання.

За словами спеціального кореспондента ТСН.Тиждень Наталії Фібріг, ціни на проїзд німецькими потягами не є дешевими. «Заощаджувати можна, якщо брати квитки заздалегідь, - розповідає вона. – Звісно, квитки можна придбати і просто на вокзалі в автоматі. Але… От, скажімо, сьогодні доїхати з Берліна до Мюнхена коштує 130 євро. Адже у разі, якщо квиток придбати просто на вокзалі в автоматі, він прив’язаний до конкретного потяга, а за 20 додаткових євро можна брати будь-який потяг, який цього дня курсує між Берліном і Мюнхеном. Якщо ж подивимось вартість цієї ж подорожі через три місяці, то побачимо суттєву різницю. Такий самий квиток коштуватиме 33,90 євро».

Звичайно, є спосіб шукати ще дешевше, якщо конкретний час не принциповий. Утім, в концерні Дойче Бан пишаються не вартістю, а швидкісними маршрутами – потяг Intercity Sprinter летить 300 км за годину і долає понад 600 км відстані з Берліна в Мюнхен менше ніж за 4 години.

Однак проблема існує й тут: навіть із надшвидкими експресами німецької пунктуальності від Дойче бан чекати не варто. Вчасно приходять близько 75 відсотків пасажирських потягів дальнього сполучення. І пасажирам це вельми не подобається. «Було б добре, якби потяги були чистішими, на вокзалі, бачите, теж не дуже чисто. Але передусім – хай будуть пунктуальними», - розповідає пасажир німецької залізниці Штефан, який щодня три години їде потягом на роботу.

Німецька непунктуальність звучить як оксюморон, але не для Дойче бан. Причому, запізненням рахують затримку тільки більшу за 6 хвилин. Так само статистика проігнорує потяги, які не прийшли зовсім. До речі, за це німецьку залізницю безжально допікає місцева преса.

«Скасовані потяги не зараховуються як спізнення! Так, тобто ми б досягли стовідсоткової пунктуальності, якщо зупинимо всі потяги!», - шуткують в одному з німецьких сатиричних шоу.

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Одна з важливих причин, чому такі збої в перевезеннях Дойче бану, – банальна нестача залізничних колій. На основних розв’язках потяги часто просто не можуть розминутися. Вчасно побудувати там додаткові колії не подумали.

«Залізничного полотна на головних вокзалах та переїздах не вистачає, там потрібні інвестиції і це вже треба питати також з німецького уряду», - говорить професор Вищої школи техніки і економіки Крістіан Бьоттгер.

Ставка на те, що замість двох колій можна рухатись по одній - в один та інший бік - виявилась стратегічною помилкою.

«На мережі німецької залізниці їздять швидкі потяги Інтерсіті, і повільніші потяги, які часто зупиняються, і важкі товарні потяги, а тому це важче відрегулювати, аніж коли на коліях тільки пасажирський рух», - розповідає речник концерну Deutsche Bahn AG Анім Штраусс.

Німецька залізниця заробила собі катастрофічний імідж у німецькій пресі, коли там гостро критикують запізнення, технічні недоліки і нестачу персоналу. Утім, дехто вважає: у німців все одно буде, чому повчитися.

«Німецька залізниця все ще сильна компанія з потужними знаннями про технології та менеджмент. Удома Дойче бан багато критикують, але треба визнати, що це критика роботи доволі високого рівня. Просто за ті гроші, які німці інвестували, вони хочуть бездоганного сервісу. Але консультанти Дойче бану працюють по всьому світу і вже підтримували чимало країн у будівництві залізничних підприємств», - нагадує Крістіан Бьоттгер.

До речі, ставку на Дойче бан заради порятунку довкілля робить і німецький уряд. До 2030 року пасажиропотік хочуть подвоїти. Для Дойче бан – неабияке завдання. За словами члена правління Deutsche Bahn AG Рональда Пофалла, з німецького бюджету виділені мільярдні інвестиції, плани будівництва – масштабні. Та при цьому Дойче бан в боргах на 20 мільярдів євро. Однак тут переконані - німецький досвід буде корисний.

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«Ми хочемо співпрацювати з українською залізницею. Я переконаний, що ми і наша дочірня компанія DB Ingeniering Consulting дуже хороший партнер. Компанія існує з 1966 року і наростила багато знань і досвіду про залізничні системи в усьому світі, про аудит будівництв, про структуру підприємств і менеджмент, тут доцільний лейбл – зроблено в Німеччині», - переконує речник концерну Deutsche Bahn AG Анім Штраусс.

Тож, німецька залізниця зараз сконцентрована на власних проблемах і готова витрачати велетенські суми для їх подолання. «12 мільярдів євро хочуть інвестувати тільки цього року. Все - для відновлення застарілої інфраструктури. Це рекордна сума інвестиції в історії Дойче бан», - говорить Наталія Фібріг.

А тому розраховувати на німецькі інвестиції в українську залізницю було б наївно. І навряд чи німці одночасно купуватимуть нові потяги собі і візьмуться ремонтувати українські. Вірогідно, що отримати від німців можна буде інформацію та поради. А що і як саме втілювати – вирішувати доведеться удома самим.

Наталія Фібріг, Денис Савченко