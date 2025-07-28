Пасажирам обіцяють повернути гроші або "перебити" квитки протягом 10 днів.

В одному з основних аеропортів Росії - "Шереметьєво" - очевидно, через хакерську атаку стався колапс. Тисячі пасажирів застрягли в терміналах через скасування і перенесення рейсів.

Як пише Baza, вранці 28 липня сотні пасажирів аерокомпанії "Аерофлот" опинилися замкнені в аеропорту "Шереметьєво". Частину рейсів скасовано, частину - перенесено. За словами очевидців, після кількох годин очікування невдалі пасажири вирішили покинути аеропорт, однак і тут виникли труднощі - у проході утворився затор, довелося стояти в черзі.

"У Шереметьєво знову колапс - десятки рейсів "Аерофлоту" скасовано або затримано, а пасажири стоять у черзі, щоб просто вийти з аеропорту. В авіакомпанії заявили про "збій у роботі сервісів", - ідеться в повідомленні.

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За даними ЗМІ, збій нібито пов'язаний із масштабною хакерською атакою. Відповідну заяву зробили учасники з угруповань Silent Crow і "Кіберпартизани BY". Вони стверджують, що знищили IT-інфраструктуру авіакомпанії "Аерофлот".

"Вони проводили операцію протягом року і за цей час проникли в корпоративну мережу, змогли отримати доступ до масиву даних історії перельотів і систем контролю за персоналом, а також до записів телефонних розмов усередині компанії. Також вони стверджують, що їм вдалося знищити близько 7000 фізичних і віртуальних серверів", - зазначає Baza.

Зі свого боку авіакомпанія заявила про збій у роботі інформаційних систем, що призвело до некоректної роботи сервісів.

"У зв'язку з цим очікується вимушене коригування в розкладі виконуваних рейсів, зокрема шляхом перенесення і скасування. Просимо пасажирів стежити за інформацією на онлайн-табло сайтів аеропортів за всією маршрутною мережею авіакомпанії - онлайн-табло аеропорту "Шереметьєво" під час вильоту з Москви, інформаційних табло аеропорту та за оголошеннями через гучномовний зв'язок в аеропорту", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі ведеться робота над "мінімізацією ризиків виконання виробничого плану польотів" і відновлення роботи сервісів.

Змінено рейси в Калінінград, Красноярськ, Махачкалу, Мінеральні Води, Мінськ, Мурманськ, Омськ, Оренбург, Орськ, Перм, Самару, Сочі, Санкт-Петербург, Тюмень тощо.

Пасажирам скасованих рейсів пропонують звернутися в зал видачі багажу аеропорту "Шереметьєво" для того, щоб забрати оформлений раніше багаж. Пасажирам скасованих рейсів обіцяють повернути гроші або переоформити квиток у найближчі 10 днів.

Аеропорт "Шереметьєво" - що відомо

Міжнародний аеропорт "Шереметьєво" - російський міжнародний аеропорт федерального значення, один із чотирьох основних аеропортів Москви і Московської області, перший у Росії за обсягом пасажиропотоку.

Обслуговує рейси національного перевізника Росії - авіакомпанії "Аерофлот" (є вузловим аеропортом авіакомпанії) і деяких інших авіакомпаній. Розташований на північний захід від Москви, на території міського округу Хімки Московської області.

Аеропорт "Шереметьєво" включає шість пасажирських терміналів: А (термінал бізнес-авіації), B (раніше "Шереметьєво-1"), С, D, E, F (раніше "Шереметьєво-2") і два вантажні ("Москва-Карго" і "Шереметьєво-Карго").

Згідно з відкритими даними, Шереметьєво - аеропорт цивільний, спільного базування з ФСБ РФ.

Транспортний колапс у Росії - останні новини

5 і 6 липня російські аеропорти страждали через скасування сотень рейсів або їх перенесення, що завдало збитків авіакомпаніям у 20 млрд рублів. Наприклад, за даними "Коммерсанта", 5 липня в Шереметьєво, Пулково і Стригіно (Нижній Новгород) скасували більше 250 рейсів і затримали ще більше 270, а до вечора 6 липня скасували ще майже 300 рейсів.

За словами джерел видання, відправлення літака на запасний аеродром обходиться в 1,5-2 млн руб. на чотири години, затримка рейсу Boeing 737 більш ніж на 15 хвилин коштує 1,5 мільйона рублів - без урахування витрат на пасажирів.

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