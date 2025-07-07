Зазначається, що під удар потрапили аеропорти Шереметьєво, Пулково і Стригіно.

Протягом двох днів, а саме 5 та 6 липня, російські аеропорти страждали через скасування сотень рейсів або їх перенесення. Авіакомпанії оцінили збитки приблизно в 20 млрд рублів.

Видання "Коммерсант" пише, що 5 липня в Шереметьєво, Пулково і Стригіно (Нижній Новгород) скасували понад 250 рейсів і затримали ще понад 270. Станом на вечір 6 липня в цих аеропортах скасували ще майже 300 рейсів і затримали близько сотні.

Джерело в одній з авіакомпаній зазначило, що відправлення літака на запасний аеродром обходиться в 1,5-2 млн руб. на чотири години, а затримка рейсу Boeing 737 більш ніж на 15 хвилин коштує 1,5 мільйона рублів - без урахування витрат на пасажирів.

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Експерт компанії EXPO.UAV Дмитро Дациков зазначив, що обсяг додаткових витрат авіакомпаній у зв'язку зі збоєм розкладу по всій країні за добу може досягати в середньому 20 млрд руб.

Крім того, враховуються збитки пасажирів, які не встигають на стикувальні рейси і в пункти призначення, а також збитки сервісів таксі та інших суміжних сфер.

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Одразу в кількох російських аеропортах, включно з "Пулково" в Санкт-Петербурзі та "Шереметьєво" в Москві, за два дні було скасовано або затримано 393 рейси.

Причиною стали обмеження, які запроваджували для "забезпечення безпеки польотів через загрозу атак українських безпілотників і сильного вітру".

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