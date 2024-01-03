За підсумками 2023 року встановлені найбільш ефективні авіакомпанії та аеропорти світу. Переможці рейтингу встановили нові стандарти операційної ефективності та пунктуальності, пише сервіс авіаційної аналітики Cirium з посиланням на власний огляд.
В категорії лідерів серед авіакомпаній за пунктуальністю першість дісталась Avianca Airlines, що базується в Боготі, Колумбія. Перевізник виконав більш ніж 213 тис. рейсів протягом року, з яких у 85,73% випадків прибував вчасно.
В першу трійку також потрапили бюджетна авіакомпанія Бразилії Azul Airlines (311 тис. польотів) і національна авіакомпанія Катару Qatar Airways (183 тис. польотів) з 85,51% і 85,11% своєчасних рейсів відповідно.
Що стосується аеропортів, то найефективнішим у минулому році був Міжнародний аеропорт Міннеаполіс/Сент-Пол, де було проведено майже 290 тис. рейсів. Своєчасне прибуття було у 84,44% випадків. Далі йде Міжнародний аеропорт Раджива Ганді в Індії з 168 тис. рейсів (84,42% вчасних). Завершує топ-3 Міжнародний аеропорт Кемпегоуда також з Індії – 237 тис. перельотів (84,08% вчасних).
У Європі провідною авіакомпанією визнали Iberia Express зі штаб-квартирою в Іспанії. Ця бюджетна авіакомпанія обслужила майже 41 тис. перельотів, 84,58% з яких прибули своєчасно. На другому місці в Європі розмістилась національний та найбільший авіаперевізник Іспанії Iberia, що оформив 171 тис. рейсів (84,38% були вчасними). Третя сходинка дісталась австрійським авіалініям Austrian Airlines – 114 тис. рейсів (82,99% вчасних).
Список провідних лоукостерів очолила південноафриканська авіакомпанія Safair, яка мала 55 тис. перельотів та 92,36% – своєчасних. В першу трійку також увійшли: бразильська Azul Airlines (311 тис. рейсів/85,51% вчасних); гонконгська бюджетна авіакомпанія Hong Kong Express (24 тис. рейсів/85.23%).
Експерти вважають вчасним рейс, який прибуває в межах 15 хвилин після відкриття виходів за розкладом. Для аеропорту це означає, що рейс відправляється протягом 15 хвилин після запланованого вильоту.
Програма Cirium On-Time Performance продовжує відстежувати операційні показники світових авіакомпаній протягом 15 років. Дані отримують з понад 600 джерел інформації в режимі реального часу.
Аеропорти світу
За підсумками 2023 року найкращим у світі визнано міжнародний аеропорт "Маскат" в Омані. На другому і третьому місці розмістились бразильський міжнародний аеропорт Ресіфі/Гуарарапіс і міжнародний аеропорт Кейптауна в Південній Африці відповідно. Опитування проходило серед майже 16 тис. пасажирів.
Раніше УНІАН писав, що на злітній смузі одного з найбільших аеропортів Японії зіткнулися та спалахнули пасажирський літак та літак берегової охорони, загинули п'ятеро людей.