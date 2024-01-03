Рейс вважається вчасним, якщо прибуває в межах 15 хвилин після відкриття виходів за розкладом. Для аеропорту це означає, що рейс відправляється протягом 15 хвилин після запланованого вильоту.

За підсумками 2023 року встановлені найбільш ефективні авіакомпанії та аеропорти світу. Переможці рейтингу встановили нові стандарти операційної ефективності та пунктуальності, пише сервіс авіаційної аналітики Cirium з посиланням на власний огляд.

В категорії лідерів серед авіакомпаній за пунктуальністю першість дісталась Avianca Airlines, що базується в Боготі, Колумбія. Перевізник виконав більш ніж 213 тис. рейсів протягом року, з яких у 85,73% випадків прибував вчасно.

В першу трійку також потрапили бюджетна авіакомпанія Бразилії Azul Airlines (311 тис. польотів) і національна авіакомпанія Катару Qatar Airways (183 тис. польотів) з 85,51% і 85,11% своєчасних рейсів відповідно.

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Що стосується аеропортів, то найефективнішим у минулому році був Міжнародний аеропорт Міннеаполіс/Сент-Пол, де було проведено майже 290 тис. рейсів. Своєчасне прибуття було у 84,44% випадків. Далі йде Міжнародний аеропорт Раджива Ганді в Індії з 168 тис. рейсів (84,42% вчасних). Завершує топ-3 Міжнародний аеропорт Кемпегоуда також з Індії – 237 тис. перельотів (84,08% вчасних).

У Європі провідною авіакомпанією визнали Iberia Express зі штаб-квартирою в Іспанії. Ця бюджетна авіакомпанія обслужила майже 41 тис. перельотів, 84,58% з яких прибули своєчасно. На другому місці в Європі розмістилась національний та найбільший авіаперевізник Іспанії Iberia, що оформив 171 тис. рейсів (84,38% були вчасними). Третя сходинка дісталась австрійським авіалініям Austrian Airlines – 114 тис. рейсів (82,99% вчасних).

Список провідних лоукостерів очолила південноафриканська авіакомпанія Safair, яка мала 55 тис. перельотів та 92,36% – своєчасних. В першу трійку також увійшли: бразильська Azul Airlines (311 тис. рейсів/85,51% вчасних); гонконгська бюджетна авіакомпанія Hong Kong Express (24 тис. рейсів/85.23%).

Експерти вважають вчасним рейс, який прибуває в межах 15 хвилин після відкриття виходів за розкладом. Для аеропорту це означає, що рейс відправляється протягом 15 хвилин після запланованого вильоту.

Програма Cirium On-Time Performance продовжує відстежувати операційні показники світових авіакомпаній протягом 15 років. Дані отримують з понад 600 джерел інформації в режимі реального часу.

Аеропорти світу

За підсумками 2023 року найкращим у світі визнано міжнародний аеропорт "Маскат" в Омані. На другому і третьому місці розмістились бразильський міжнародний аеропорт Ресіфі/Гуарарапіс і міжнародний аеропорт Кейптауна в Південній Африці відповідно. Опитування проходило серед майже 16 тис. пасажирів.

Раніше УНІАН писав, що на злітній смузі одного з найбільших аеропортів Японії зіткнулися та спалахнули пасажирський літак та літак берегової охорони, загинули п'ятеро людей.

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