Експерти враховували своєчасність виконання рейсів, а також відгуки клієнтів.

За підсумками 2023 року найкращим у світі визнано міжнародний аеропорт "Маскат" в Омані. На другому і третьому місці розмістились бразильський міжнародний аеропорт Ресіфі/Гуарарапіс і міжнародний аеропорт Кейптауна в Південній Африці відповідно, пише Bloomberg з посиланням на опитування AirHelp Inc. серед майже 16 тис. пасажирів, що проходило з 1 січня по 30 вересня. Досліджували понад 4000 аеропортів у всесвітній базі даних.

Під час дослідження експерти враховували своєчасність виконання рейсів кожним аеропортом, а також відгуки клієнтів про навігацію в аеропорту, харчування та можливості для покупок.

Журналісти зазначили, що Японія та Бразилія загалом домінують у рейтингу ефективності аеропортів, кожна з цих країн має по три пункти у топ-10. З американських летовищ лише три потрапили до списку 50 найкращих у світі: Міннеаполіс Сент-Пол (№ 13), Сиэтл/Такома, (№ 34) і Детройтський столичний аеропорт округу Уейн (№ 38).

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Серед європейських аеропортів лише дев'ять увійшли до топ-50. Аеропорт Більбао на півночі Іспанії посів перше місце в Європі.

"За комфорт подорожей відповідають не лише авіакомпанії, але й аеропорти. Цього року аеропорти в Азії продемонстрували високі показники, – зазначили в AirHelp.

За даними дослідження, до десятки найкращих міжнародних аеропортів світу увійшли такі:

Маскат, Оман (MCT) Ресіфі/Гуарарапіс – імені Жилберто Фрейре, Бразилія (REC) Кейптаун, Південна Африка (CPT) Бразиліа – аеропорт імені президента Жуселіну Кубічека, Бразилія (BSB) Доха Хамад, Катар (DOH). Осака Ітамі, Японія (ITM). Белен/Вал-ді-Канс, Бразилія (BEL). Танкредо Невіс, Бразилія (CNF). Токіо-Наріта, Японія (NRT). Амамі, Японія (ASJ).

Цивільна авіація в Україні

З початком повномасштабної війни польоти цивільної авіації у повітряному просторі України заборонили. Однак інколи перевізникам дозволяють перемістити літаки за кордон. Так, 19 грудня з міжнародного аеропорту "Борисполя" вилетів пасажирський літак. Було евакуйовано найбільший пасажирський літак в Україні – Boeing 777-300ER. Він вилетів до Європи.

За словами президента Володимира Зеленського, можливе майбутнє відкриття головного аеропорту України "Борисполя" під час війни є серйозним питанням, насамперед пов'язане з підсиленням протиповітряної оборони в Україні.

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