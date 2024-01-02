Майже чотириста осіб, які перебували у пасажирському лайнері, вдалося евакуювати.

На злітній смузі одного з найбільших аеропортів Японії зіткнулися та спалахнули пасажирський літак та літак берегової охорони, загинули п'ятеро людей. Про це повідомляє Reuters.

Всі люди, які знаходилися на борту, були евакуйовані, але майже весь екіпаж літака берегової охорони загинув.

Трагедія сталася 2 січня в аеропорту Ханеда, розташованому у Токіо, де на злітній смузі зіткнулися два літаки - пасажирський лайнер авіакомпанії Japan Airlines і літак берегової охорони.

Зазначається, що всі 379 пасажирів і 12 членів екіпажу літака Japan Airlines буквально дивом врятувалися від пожежі, яка спалахнула відразу після зіткнення.

За даними Берегової охорони, в аварії постраждав один із її літаків, який прямував до аеропорту Ніігата на західному узбережжі Японії, щоб доставити допомогу постраждалим від потужного землетрусу. За даними місцевих ЗМІ, п'ятеро із шести членів екіпажу літака з "гуманітаркою" загинули. Пілот зазнав серйозних травм.

Телекомпанія NHK оприлюднила відео, на якому знято як Airbus Japan Airlines спалахнув під час руху по злітній смузі. Пізніше вогонь поглинув його, попри зусилля рятувальників загасити вогонь.

На фото та відео, опублікованих у соціальних мережах, зафіксовано, як пасажири в жаху кричать у задимленому салоні, спускаються евакуаційним трапом, біжать якомога далі від полум’я тощо.

За словами одного з пасажирів, у момент зіткнення він почув страшний гуркіт і відчув, як літак "рвонув угору", ніби щось ударився.

"Я бачив іскри за вікном та кабіну, наповнену газом та димом", - каже чоловік.

Місцева мешканка Каору Ісії розповіла журналістам, що чекала біля виходу на посадку свою 29-річну доньку та її друга, які перебували у пасажирському лайнері. Спочатку вона думала, що рейс відкладено, але потім дочка не зателефонувала і пояснила, що сталося.

"Вона сказала, що літак спалахнув, а вона вибралася через трап", - сказала Ісії.

Представник Japan Airlines повідомив, що її літак вилетів з аеропорту Сін-Тітосе на гористому північному острові Хоккайдо. Зіткнення сталося невдовзі після приземлення.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда доручив відповідним відомствам координувати свої дії для швидкої оцінки збитків та надання інформації громадськості.

Зазначається, що після аварії Ханеда - один із двох головних аеропортів Токіо, закрив усі злітно-посадкові смуги.

Інциденти в Японії

Нагадаємо, Японію сколихнули потужні землетруси, після яких на узбережжі обрушилося цунамі. Зокрема, землетруси магнітудою 5,6 і 7,4 бала сталися з різницею в кілька хвилин в префектурах Ніїгата й Ісікава на заході Японії. Понад 35 тисяч будинків залишилися без електропостачання. На всьому західному узбережжі оголошено попередження про загрозу цунамі висотою до 5 метрів.

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