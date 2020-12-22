Tesla займає шосте місце серед 500 компаній індексу за ринковою капіталізацією

У понеділок, 21 грудня, американська компанія Tesla була включена в індекс S&P 500. У цей день її акції подешевшали на 6,49% - до $649,86 за акцію.

Газета Wall Street Journal зазначає, що для інвесторів Tesla зниження на 6,49% було невеликим, оскільки в цьому році акції подорожчали на 687% і встановили рекорд у п'ятницю.

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Значна частина цього зростання відбулася після того, як минулого місяця стало відомо, що компанію включать в S&P 500.

Видання зазначає, що волатильність акцій Tesla впливатимуть на рух індексу S&P 500.

Forbes пише, що 21 грудня 2020 року статки Ілона Маска, співзасновника і глави Tesla скоротилися на $8,8 млрд — до $144,7 млрд. він займає третю позицію в списку найбагатших людей світу після Джеффа Безоса (Amazon) і Бернара Арно (LVMH).

Ринкова капіталізація компанії знизилася до $616 млрд.

Падіння вартості акцій Tesla збіглося із загальним зниженням фондового ринку на тлі посилення карантинних обмежень і виявлення у Великобританії нового штаму коронавірусу.

Tesla і S&P 500

17 листопада 2020 року стало відомо про те, що американська компанія Tesla буде включена в індекс S&P 500 перед відкриттям торгів 21 грудня.

1 грудня 2020 року стало відомо про те, що процедуру включення Tesla в S&P 500 проведуть за оновленим сценарієм.

Як змінювалася позиція в рейтингу

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Автор: УНІАН