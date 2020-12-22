У понеділок, 21 грудня, американська компанія Tesla була включена в індекс S&P 500. У цей день її акції подешевшали на 6,49% - до $649,86 за акцію.
Газета Wall Street Journal зазначає, що для інвесторів Tesla зниження на 6,49% було невеликим, оскільки в цьому році акції подорожчали на 687% і встановили рекорд у п'ятницю.
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Значна частина цього зростання відбулася після того, як минулого місяця стало відомо, що компанію включать в S&P 500.
Видання зазначає, що волатильність акцій Tesla впливатимуть на рух індексу S&P 500.
Forbes пише, що 21 грудня 2020 року статки Ілона Маска, співзасновника і глави Tesla скоротилися на $8,8 млрд — до $144,7 млрд. він займає третю позицію в списку найбагатших людей світу після Джеффа Безоса (Amazon) і Бернара Арно (LVMH).
Ринкова капіталізація компанії знизилася до $616 млрд.
Падіння вартості акцій Tesla збіглося із загальним зниженням фондового ринку на тлі посилення карантинних обмежень і виявлення у Великобританії нового штаму коронавірусу.
Tesla і S&P 500
17 листопада 2020 року стало відомо про те, що американська компанія Tesla буде включена в індекс S&P 500 перед відкриттям торгів 21 грудня.
1 грудня 2020 року стало відомо про те, що процедуру включення Tesla в S&P 500 проведуть за оновленим сценарієм.
Як змінювалася позиція в рейтингу
- Станом на 1 липня 2020 року, Tesla стала найдорожчою автомобільною компанією світу.
- У липні 2020 року Маск зайняв сьоме місце в рейтингу найбагатших людей планети. За версією Bloomberg, Маск обійшов у рейтингу інвестора Уоррена Баффета.
- 21 липня 2020 року Маск вперше увійшов до п'ятірки найбагатших людей планети.
- 18 серпня 2020 року Ілон Маск увійшов до четвірки найбагатших людей світу.
- 9 вересня 2020 року через обвал акцій Ілон Маск за один день втратив $16,3 мільярда.
- 17 листопада 2020 року на тлі включення Tesla в S&P 500 акції компанії стрімко пішли вгору.
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