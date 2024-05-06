Бюджетна угорська авіакомпанія Wizz Air ввела новий тариф Wizz Smart. Тепер компанія пропонує пасажирам лінійку з чотирьох тарифів.
Як повідомляє Avianews, Wizz Smart слідує за найбюджетнішим тарифом Basic, який включає тільки маленьку ручну поклажу з розмірами до 40х30х20 см і вагою до 10 кг. Заявляється:
"На відміну від базового тарифу, Wizz Smart дає змогу взяти на борт літака на додачу до маленької ручної поклажі ще й валізу на коліщатках або іншу сумку з габаритами до 55х40х23 см і вагою до 10 кг. Він також включає пріоритетну посадку, безплатний вибір стандартного місця і можливість зареєструватися на рейс за 30 днів до вильоту".Відео дня
Передбачається, що такий пакет послуг коштує дешевше, ніж якщо їх докуповувати додатково до тарифу Basic.
Однак в Avianews зазначають, що Wizz Air застосовує динамічне ціноутворення на послуги. Тому перед купівлею авіаквитка слід перевірити, чи не дешевше докупити необхідні сервіси до базового тарифу, а не купувати все в одному пакеті.
Зазначається, що наразі Wizz Air продає квитки за ще двома тарифами:
- Wizz Go включає маленьку ручну поклажу, вибір стандартного місця і багаж 20 кг. До появи нового тарифу Wizz Go включав більше послуг - велику ручну поклажу, пріоритетну реєстрацію та безкоштовну реєстрацію в аеропорту;
- найдорожчий тариф Wizz Plus включає велику та маленьку ручну поклажу, 32 кг багажу, вибір будь-якого місця без доплати, безплатну реєстрацію в аеропорту, відсутність збору за зміну рейсу та можливість повернути квиток із зарахуванням коштів на Wizz-рахунок.
Угорський лоукостер Wizz Air - останні новини
26 лютого бюджетну угорську авіакомпанію Wizz Air другий рік поспіль визнали найгіршою авіакомпанією Європи. Клієнти тоді найбільше скаржилися на затримки рейсів і погане обслуговування.
Як свідчать дані Управління цивільної авіації Великої Британії, у період із жовтня 2022 року до вересня 2023 року лише 63% рейсів Wizz Air було виконано вчасно. При цьому 2% рейсів компанія затримувала більше, ніж на три години.