Угорський лоукостер запровадив новий тариф Wizz Smart.

Бюджетна угорська авіакомпанія Wizz Air ввела новий тариф Wizz Smart. Тепер компанія пропонує пасажирам лінійку з чотирьох тарифів.

Як повідомляє Avianews, Wizz Smart слідує за найбюджетнішим тарифом Basic, який включає тільки маленьку ручну поклажу з розмірами до 40х30х20 см і вагою до 10 кг. Заявляється:

"На відміну від базового тарифу, Wizz Smart дає змогу взяти на борт літака на додачу до маленької ручної поклажі ще й валізу на коліщатках або іншу сумку з габаритами до 55х40х23 см і вагою до 10 кг. Він також включає пріоритетну посадку, безплатний вибір стандартного місця і можливість зареєструватися на рейс за 30 днів до вильоту". Відео дня

Передбачається, що такий пакет послуг коштує дешевше, ніж якщо їх докуповувати додатково до тарифу Basic.

Однак в Avianews зазначають, що Wizz Air застосовує динамічне ціноутворення на послуги. Тому перед купівлею авіаквитка слід перевірити, чи не дешевше докупити необхідні сервіси до базового тарифу, а не купувати все в одному пакеті.

Зазначається, що наразі Wizz Air продає квитки за ще двома тарифами:

Wizz Go включає маленьку ручну поклажу, вибір стандартного місця і багаж 20 кг. До появи нового тарифу Wizz Go включав більше послуг - велику ручну поклажу, пріоритетну реєстрацію та безкоштовну реєстрацію в аеропорту;

найдорожчий тариф Wizz Plus включає велику та маленьку ручну поклажу, 32 кг багажу, вибір будь-якого місця без доплати, безплатну реєстрацію в аеропорту, відсутність збору за зміну рейсу та можливість повернути квиток із зарахуванням коштів на Wizz-рахунок.

Угорський лоукостер Wizz Air - останні новини

26 лютого бюджетну угорську авіакомпанію Wizz Air другий рік поспіль визнали найгіршою авіакомпанією Європи. Клієнти тоді найбільше скаржилися на затримки рейсів і погане обслуговування.

Як свідчать дані Управління цивільної авіації Великої Британії, у період із жовтня 2022 року до вересня 2023 року лише 63% рейсів Wizz Air було виконано вчасно. При цьому 2% рейсів компанія затримувала більше, ніж на три години.

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