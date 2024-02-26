Клієнти найбільше скаржилися на затримки рейсів і погане обслуговування.

Угорський лоукостер Wizz Air, який минулого року потрапив у неприємний інцидент з пасажиром-українцем, другий рік поспіль визнали найгіршою авіакомпанією Європи.

Як пише Mirror з посиланням на дані опитування Which?, проведеного серед британців, саме на Wizz Air надійшло найбільше скарг від пасажирів через затримку рейсів і погане обслуговування.

Згідно з даними Управління цивільної авіації Великобританії, в період з жовтня 2022 року по вересень 2023 року тільки 63% рейсів угорської авіакомпанії були виконані вчасно. Близько 2% її рейсів були затримані більш ніж на три години – більше, ніж у більшості конкурентів. Авіакомпанія отримала низькі рейтинги в усіх напрямках, в тому числі всього одну зірку з п'яти можливих за обслуговування клієнтів. Один респондент повідомив, що "неможливо зв'язатися з авіакомпанією" з приводу скасування рейсу, а інший поскаржився, що Wizz Air "не відповідає", коли їм потрібна допомога.

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У свою чергу в Wizz Air розкритикували рейтинг, заявивши, що "методологія опитування вводить в оману, а результати не репрезентативні" і що було опитано недостатньо клієнтів Wizz Air.

Which? опитало мандрівників про польоти за останній рік, проаналізувавши в цілому результати більш ніж 10 тисяч рейсів. Пасажири оцінювали перевізників за семи критеріями, включаючи обслуговування клієнтів, співвідношення ціни та якості, зручність сидінь, а також їжу та напої. Оцінка клієнтів розраховувалася на основі загальної задоволеності та ймовірності рекомендації.

Поруч з Wizz Air опинився Ryanair, який також отримав не вражаючі результати, всього з однією зіркою за комфорт сидінь, їжу і напої, а також обслуговування клієнтів. В останній категорії респонденти були особливо критичними: один пасажир сказав, що авіакомпанія "зневажливо ставиться до клієнтів", а інший сказав, що авіакомпанія просто "не обслуговує клієнтів". Авіакомпанія також отримала всього дві зірки за якість посадки, чистоту салону і навколишнє середовище в салоні, та три зірки за співвідношення ціни і якості.

Замикають п'ятірку найгірших авіакомпаній на близькомагістральних рейсах Iberia (Іспанія), Vueling (Іспанія) і British Airways (Велика Британія).

Тим часом, британська Jet2 третій рік поспіль посідає перше місце серед близькомагістральних авіакомпаній. Авіакомпанія отримала цілих п'ять зірок за обслуговування клієнтів, а також має один з найнижчих показників скасування в останню хвилину серед усіх авіакомпаній, які брали участь в опитуванні.

Рейтинг авіакомпаній Європи – від найкращих до найгірших

1. Jet2, Велика Британія (81% задоволеності від клієнтів).

2. Icelandair, Ісландія (74%).

3. Norwegian, Норвегія (74%).

4. Turkish Airlines, Туреччина (73%).

5. Logan Air, Шотландія (72%).

6. Swiss, Швейцарія (71%).

7. Finnair, Фінляндія (68%).

8. TAP Portugal, Португалія (67%).

9. Aer Lingus, Ірландія (66%).

10. Air France, Франція (65%).

11. SAS, країни Скандинавії (64%).

12. Aegean Airlines, Греція (63%).

13. KLM, Нідерланди (62%).

14-15. EastJet, Велика Британія (59%).

14-15. TUI, Велика Британія/Німеччина (59%).

16. Air Malta, Мальта (58%).

17. Lufthansa, Німеччина (57%).

18. British Airways, Велика Британія (56%).

19. Vueling Airlines, Іспанія (53%).

20. Iberia, Іспанія (49%).

21. Ryanair, Ірдандія (47%).

22. Wizz Air, Угорщина (44%).

Як повідомляв УНІАН, раніше авіакомпанію Air New Zealand визнали найбезпечнішою у світі. Що цікаво, єдиною європейською авіакомпанією в топ-10 став державний авіаперевізник Фінляндії Finnair.

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