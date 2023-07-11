Українець отримав інвалідність внаслідок ДТП і не служив в Збройних силах.

В Міністерстві закордонних справ України заявляють, що громадянин України, який був змушений полишити літак авіакомпанії Wizz Air, що мав летіти з Тель-Авіва до Варшави, не був військовим. Про це речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Ми розшукали українця, якому відмовили в посадці на літак в аеропорту Тель-Авіва кілька днів тому", - повідомив речник.

Як відзначив Ніколенко, громадянина України звати Олександр і він ніколи не служив в лавах ЗСУ та не є ветераном. "Інвалідність він отримав внаслідок ДТП багато років тому. Але він є українським громадянином, тому для нас було обов'язком надати йому допомогу", - повідомив Ніколенко.

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При цьому сьогодні український консул допоміг Олександру сісти на рейс до Європи, звідки той вирушить до своїх рідних в Україні.

"Незважаючи на офіційні вибачення авіакомпанії, вважаємо, що права українського громадянина були порушені. Очікуємо завершення службового розслідування, притягнення винних до відповідальності та виконання авіаперевізником зобов'язань перед пасажиром. Триматимемо це питання на контролі", - повідомив речник.

Дипломат додав, що захист прав та інтересів всіх українців за кордоном, незалежно від їхньої професії та життєвих обставин, є абсолютним пріоритетом для МЗС України. Громадяни завжди можуть розраховувати на допомогу.

Wizz Air - подробиці скандалу

Раніше з'явилася інформація, що угорська авіакомпанія Wizz Air в ізраїльському аеропорту Тель-Авіва примусово зняла з рейсу українського ветерана з ампутованою ногою.

Чоловік не міг сидіти на своєму місці через протез. ЗМІ, посилаючись на слова самого потерпілого, стверджували, що той втратив ногу на війні, і летить додому до своєї родини в Україну.

Пасажир простояв у кутку цього літака півтори години. Згодом чоловік впав і пошкодив руки. Екіпаж літака заявив, що "він поводився неадекватно, і був змушений покинути рейс". Після інциденту у Wizz Air пояснили ситуацію та публічно попросили вибачення.

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