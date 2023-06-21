20 червня "Укрзалізниця" повідомляла, що рух вагона Відень - Чоп - Відень скасовано до початку липня.

Австрійські залізниці відновили курсування безпересадкового вагона №430 Відень — Чоп — Відень, про скасування якого "Укрзалізниця" повідомляла вчора, 20 червня. Як йдеться у Телеграм-каналі УЗ, вагон відновлює рух вже з сьогоднішнього дня.

"Завдяки операційним змінам у розподілі рухомого складу Австрійських залізниць, безпересадковий вагон відсьогодні відновить курсування на маршруті Відень — Чоп (відправлення з Відня о 16:42, прибуття у Чоп о 02:28), а відзавтра — на зворотному маршруті Чоп — Відень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розклад руху не змінився - відправлення з Чопа о 03:28, прибуття до Відня об 11:21.

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Скасування безпересадкового маршруту до Відня - що сталося

20 червня "Укрзалізниця" повідомила про раптове скасування Австрійською залізницею безпересадкового вагону №430 Чоп — Відень — Чоп для проведення технічого обслуговування рухомого складу. Відновлення руху прогнозувалось з 4 липня на маршруті Відень — Чоп та з 5 липня у зворотному напрямку.

Безпересадковий вагон міжнародного сполучення Відень — Чоп — Відень почав курсувати з 24 квітня. Вартість квитків становить 1 тис. 730 грн.

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