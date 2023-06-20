В "Укрзалізниці" розповіли, як дістатись необхідних станцій без змін у часі прибуття та відправлення.

Рух безпересадкового вагону №430 Чоп — Відень — Чоп скасовано до початку липня, повідомляє "Укрзалізниця".

"Колеги з австрійських залізниць повідомляють про термінове скасування відсьогодні безпересадкового вагону №430 Чоп — Відень — Чоп для проведення технічого обслуговування рухомого складу. Відтак, відновлення руху заплановане з 4 липня на маршруті Відень — Чоп та з 5 липня у зворотному напрямку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що незважаючи на це, пасажири, які купили квитки до 4 та 5 липня, зможуть дістатись необхідних станцій без змін у часі прибуття та відправлення, зробивши додаткову пересадку на станції Захонь в Угорщині.

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"Прибувши у Чоп, сідайте на поїзд Чоп — Захонь (відправлення о 03:28). Через 18 хвилин ви прибудете на ст. Захонь, де потрібно пересісти на поїзд №140 "Хортобадь" Захонь (відправлення 04:05) — Відень (прибуття 11:21). У зворотному напрямку відправлення з Відня о 16:42 поїздом №149 "Хортобадь" Відень — Захонь (прибуття о 00:06), пересадка на поїзд Захонь (відправлення о 01:10) — Чоп (прибуття о 02:28)", - йдеться у повідомленні.

Безпересадковий маршрут до Відня - що відомо

"Укрзалізниця" з 24 квітня запустила новий безпересадковий вагон міжнародного сполучення Відень — Чоп — Відень. Вартість квитків становить 1 тис. 730 грн.

8 травня через пошкодження сходження з рейок потяга та пошкодженння внаслідок аварії залізниці в Угорщині повідомлялося про затримки руху безпересадкових вагонів Відень - Київ. 18 травня пошкоджену ділянку залізниці відновили та потяги повернулися до звичних маршрутів.

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