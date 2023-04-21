Вартість квитків становить 1 тис. 730 грн, придбати їх можна і в касах, і онлайн.

АТ "Укрзалізниця" з 24 квітня розпочне курсування нового безпересадкового вагону міжнародного сполучення Відень — Чоп — Відень.

"Зустрічайте новий альтернативний шлях повернення з Австрії та Угорщини до України! 24 квітня розпочне курсування новий безпересадковий вагон сполученням Відень — Чоп — Відень", - йдеться в повідомленні прес-служби перевізника.

Відправлятиметься з Відня він щодня о 16:42, Будапешт-Келеті 19:19 — 19:40, прибуття у Чоп о 02:28. Після проходження прикордонно-митного контролю продовжуйте свою подорож на поїзді №750 Ужгород — Київ, що прибуває у Чоп о 05:19, Мукачево 06:48 — 06:53, Львів 11:00 - 11:23, прибуття до Києва о 18:30.

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Зворотно з Києва розпочинайте свій шлях на поїзді №749 Київ — Ужгород, що відправляється з Києва щодня о 13:16, Львів 19:59 — 20:25, Мукачево 00:19 — 00:24, прибуття у Чоп о 01:10. Після проходження прикодонно-митного контролю на вокзалі ст. Чоп продовжуйте свою подорож новим безпересадковим вагоном Чоп — Відень, який відправляється щоденно з 25 квітня о 03:28, Будапешт-Келеті 08:20 — 08:40, прибуття до Відня об 11:21.

Зазначається, що вартість квитка з Чопа до Відня становить 1 тис. 730 грн, квитки вже доступні в міжнародних касах "Укрзалізниці". А квитки з Києва до Чопа та зворотно можна придбати і в касах, і онлайн: у застосунку "Укрзалізниці", у чат-боті та на сайті.

Оновлення "Укрзалізниці" - останні новини

З 18 квітня пасажиру повертатимуть повну вартість за купе і половину за плацкарт за умови повернення квитка на потяг не пізніше, ніж за 6 годин до відправлення.

Також АТ "Укрзалізниця" вперше з 24 лютого відкриває продаж на регулярні рейси далекого сполучення до Покровська Донецької області.

У неділю, 9 квітня, на вокзал Краматорська на Донеччині прибув перший рейс нового поїзда зі Львова.