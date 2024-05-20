У квітні бензинові автомобілі охопили більше 45% ринку нових легкових авто.

Легковики з бензиновими двигунами залишаються найбільш популярними серед громадян України: минулого місяця автопарк країни поповнили понад 2,6 тис нових автомобілів з бензиновими ДВЗ. Про це повідомляє "Укравтопром".

Якщо порівнювати з минулим роком, то цей показник виявився на 7% більшим. Всього у минулому місяці бензинові автомобілі охопили 46% ринку нових легкових авто.

Лідируючі показники у цьому сегменті займає Mazda CX5. Також до трійки увійшли KIA Sportage та Toyota RAV-4.

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Загалом, десятка лідерів виглядає наступним чином:

Mazda CX5 – 220 одиниці;

KIA Sportage – 185 од.;

Toyota RAV-4 – 174 од.;

Renault Duster – 111 од.;

Hyundai Tucson – 110 од.;

Suzuki Vitara – 106 од.;

Suzuki SX4 – 94 од.;

Skoda Octavia – 94 од.;

Volkswagen Tiguan – 83 од.;

KIA Cee'd – 61 од.

Український авторинок – що цікавого

Раніше експерти розповіли, в яких регіонах нашої країни частіше всього купували нові легкові авто. Лідерами опинились місто Київ та Київська, Одеська, Львівська та Дніпропетровська області. Ці регіональні ринки у квітні забезпечили майже 65% продажів нових легкових авто.

Також спеціалісти підрахували, що з нових легковиків, які поповнили автопарк країни у минулому місяці, 69% авто було реалізовано приватним клієнтам, а 31% – юридичним особам. У порівнянні з квітнем 2023 року обидва сегменти показали зростання.

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