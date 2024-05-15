Бестселером квітня в українській столиці став компактний кросовер Renault Duster.

Більше всього нових легкових авто в Україні минулого місяця купували у місті Київ та Київській, Дніпропетровській, Львівській та Одеській областях. Про це повідомляє "УкрАвтопром".

На долю цих регіональних ринків у минулому місяці прийшлося 64% продажів нових легкових автомобілів. Кияни придбали 2066 нових авто, що на 18% більше, ніж у минулому році. На Київщині зареєстровали 500 одиниць (+24%).

Мешканці Дніпропетровщини у квітні придбали 452 нових легкових автомобіля, у той час як мешканці Львівщині та Одеській області купили 321 та 310 одиниць відповідно.

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У Киян найбільш популярним легковиком виявився бестселер ринку Renault Duster, у той час як мешканці Київської, Одеської та Львівської областей частіше віддавали перевагу кросоверу Toyota RAV4. На Дніпропетровщині особливою популярністю користувалась Mazda CX-5.

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Раніше стало відомо, які легковики в нашій країні найчастіше купують громадяни та бізнес. Експерти підрахували, що у минулому місяці майже 70% легкових авто реалізували приватним клієнтам, у той час як трохи більше 30% придбали юридичні особи. Найбільш популярною моделлю у приватних купців виявилась Toyota RAV-4. Юридичні особи віддавали перевагу таким автомобілям як Renault Duster, Toyota Land Cruiser Prado та Skoda Octavia.

Також експерти з'ясували, що українці почали частіше купувати авто з КНР: впродовж минулого місяця громадяни нашої країни придбали майже 1,2 тис легкових автомобілів, ввезених з Китаю.

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