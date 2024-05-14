З нових легкових автомобілів, які поповнили українській автопарк у квітні, 69% легковиків реалізували приватним клієнтам, а 31% придбали юридичні особи. Про це повідомляє "Укравтопром".
Якщо порівнювати з квітнем минулого року, то продажі нових легкових авто в приватному сегменті ринку зросли на 10%, у той час як зростання в корпоративному склало 12%.
Приватні покупці віддавали перевагу наступним автомобілям:
- Toyota RAV-4 – 325 од.;
- Mazda CX5 – 210 од.;
- KIA Sportage – 176 од.;
- Renault Duster – 143 од.;
- Volkswagen ID.4 – 129 од.
Юридичні особи віддавали перевагу таким авто:
- Renault Duster – 341 од.;
- Toyota Land Cruiser Prado – 79 од.;
- Skoda Octavia – 78 од.;
- Citroen C-Elysee – 73 од.;
- Toyota RAV-4 – 68 од.
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Раніше повідомлялось, що українські покупці почали частіше віддавати перевагу автомобілям з Китаю: впродовж минулого місяця громадяни нашої країни придбали майже 1,2 тис легкових авто, ввезених з КНР. Абсолютна більшість легковиків з Китаю виявились електромобілями: їх частка склала 77%. Найпопулярнішою моделлю серед нових легковиків китайського походження став Volkswagen ID.4.
Також у травні стало відомо, що українці почали частіше віддавати перевагу гібридам: минулого місяця автопарк нашої країни поповнився майже 1,9 тис гібридних легкових авто: у порівнянні з минулим роком продажі гібридів зросли на більш ніж 40%.