У квітні автопарк України поповнили понад 5,7 тис нових легкових авто.

З нових легкових автомобілів, які поповнили українській автопарк у квітні, 69% легковиків реалізували приватним клієнтам, а 31% придбали юридичні особи. Про це повідомляє "Укравтопром".

Якщо порівнювати з квітнем минулого року, то продажі нових легкових авто в приватному сегменті ринку зросли на 10%, у той час як зростання в корпоративному склало 12%.

Приватні покупці віддавали перевагу наступним автомобілям:

Відео дня

Toyota RAV-4 – 325 од.;

Mazda CX5 – 210 од.;

KIA Sportage – 176 од.;

Renault Duster – 143 од.;

Volkswagen ID.4 – 129 од.

Юридичні особи віддавали перевагу таким авто:

Renault Duster – 341 од.;

Toyota Land Cruiser Prado – 79 од.;

Skoda Octavia – 78 од.;

Citroen C-Elysee – 73 од.;

Toyota RAV-4 – 68 од.

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Раніше повідомлялось, що українські покупці почали частіше віддавати перевагу автомобілям з Китаю: впродовж минулого місяця громадяни нашої країни придбали майже 1,2 тис легкових авто, ввезених з КНР. Абсолютна більшість легковиків з Китаю виявились електромобілями: їх частка склала 77%. Найпопулярнішою моделлю серед нових легковиків китайського походження став Volkswagen ID.4.

Також у травні стало відомо, що українці почали частіше віддавати перевагу гібридам: минулого місяця автопарк нашої країни поповнився майже 1,9 тис гібридних легкових авто: у порівнянні з минулим роком продажі гібридів зросли на більш ніж 40%.

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