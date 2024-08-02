Лідерство на українському ринку нових автомобілів продовжує утримувати Renault Duster.

Десятка найбільш популярних моделей авто сформувала у липні третину ринку нових легкових автомобілів. Про це повідомляє портал "Укравтопром".

Найбільшим попитом у минулому місяці передбачувано користувався "‎француз"‎ Renault Duster. На другому місці опинилась Toyota RAV 4, на третьому – Honda M-NV.

Десятка найбільш популярних легкових авто липня:

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Renault Duster – 541 одиниця;

Toyota RAV 4 – 387;

Honda M-NV – 239;

Toyota Camry – 180;

Mazda CX-5 – 147;

Toyota Hilux – 143;

Kia Sportage – 141;

BYD Song Plus – 134;

Volkswagen Touareg – 130;

Škoda Octavia – 123.

Ринок авто – в Україні і світі

Раніше експерти з'ясували, які бренди нових авто користуються найбільшою популярністю в нашій країні. Як виявилось, лідером у липні стала японська Toyota. Окрім автомобілів цієї марки українці активно купували BMW, Renault, Volkswagen та Škoda.

Також, нагадаємо, що нещодавно західні експерти назвали десять кращих на їх погляд вживаних авто, які можуть підійти починаючому водію. Зокрема, вони радять звернути увагу на Hyundai i10, який попри свої невеликі розміри може похвалитись "розкішшю великого автомобіля". Окрім нього уваги заслуговують, зокрема, Volkswagen Polo та Kia Picanto.

У той же час відомий на Заході спеціаліст Метт Гудвін радить уникати деяких моделей вживаних пікапів. Він вважає, що потенційним автовласникам краще не купувати китайську модель Great Wall Steed, а також Isuzu D-Max, Dodge RAM і Ford F-Series.

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