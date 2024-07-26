Серед масових брендів найкращі показники у Mini, Kia та Ram. Mitsubishi опинився у хвості рейтингу.

Американська маркетингова J.D. Power опитала 99 144 власників нових авто і з'ясувала рівень вдоволеності покупкою за перші 90 днів володіння автомобілем за 1000-бальною шкалою. Про це повідомляє офіційний сайт компанії.

Загалом автомобілісти виявились задоволеними новими машинами: загальний рівень склав 847 балів, що на 2 бали вище, ніж торік. Якщо казати про окремі тенденції, то власники авто все ще не дуже задоволені мультимедійними системи: тут показник склав лише 805 балів.

Власники електрокарів більше задоволені своїми авто, ніж власники бензинових автомобілів. Крім того, преміальні бренди демонструють більш високі показники, ніж масові.

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Серед брендів масового ринку перше місце посів MINI з результатом 858 балів. На другому опинився Ram (854), на третьому – Kia (853). Mitsubishi, Jeep та Subaru опинились в нижній частині рейтингу.

У преміальному сегменті лідерами виявились Porsche (891 бал), Jaguar (886) та Land Rover (882). В кінці рейтингу знаходяться Volvo, Audi та Acura.

Які автомобілі обирають українці

Раніше експерти з'ясували, що у червні автопарк нашої країни поповнили близько 5,2 тис нових легкових авто. У приватному секторі перевагу віддавали Toyota RAV 4, Honda M-NV та Renault Duster. Серед юридичних осіб найбільшою популярністю користувався Renault Duster.

Також повідомлялось, що за першу половину року в Україні зареєстрували більш ніж 21 тис вживаних легкових авто зі США. Найбільш популярною моделлю в цьому сегменті виявилась Tesla Model 3.

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