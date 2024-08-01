Загалом на протязі липня в Україні зареєстрували приблизно 6,4 тисячі нових легкових авто / колаж УНІАН, фото ua.depositphotos.com

В Україні зріс попит на нові автомобілі. У липні було зареєстровано на 20% більше нових легковиків, ніж торік. Такі дані наводить портал УкрАвтопром

Якщо порівнювати з червнем 2024-го, то споживча активність на автомобільному ринку зросла на 24%. Ще кращі показники у цьому році були хіба що в березні. 

Загалом на протязі липня в Україні зареєстрували приблизно 6,4 тисячі нових легкових авто. Якщо дивитись на бренди, то тут лідером залишилась Toyota з показником 1024 нових автомобіля. 

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ТОП-5 найбільш популярних брендів липня виглядає так: 

  • Toyota – 1024 одиниці;
  • BMW – 628;
  • Renault – 587;
  • Škoda – 378;
  • Volkswagen – 334. 

Найбільш популярною моделлю у минулому місяці досить передбачувано став Renault Duster (541 од.). Всього, з початку року, в країні зареєстрували більш ніж 39,2 тисячі нових легковика, що на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року. 

Автомобільний ринок України – останні новини

Нещодавно експерти підрахували, що з січня по червень українцями було придбано більш ніж 30,3 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легковика віком до 5 років. Найбільшим попитом користувалась Tesla Model Y

А ще раніше спеціалісти назвали найбільш популярні в Україні моделі авто з бензиновими ДВЗ. Серед нових легковиків лідером виявилась Mazda CX5. Також до трійки потрапили Toyota RAV-4 та KIA Sportage. Якщо казати про імпортовані вживані авто з бензиновими ДВЗ, то тут найкращі показники демонструє Volkswagen Golf. 

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