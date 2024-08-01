Лідером на українському ринку нових авто у минулому місяці виявилась Toyota.

В Україні зріс попит на нові автомобілі. У липні було зареєстровано на 20% більше нових легковиків, ніж торік. Такі дані наводить портал УкрАвтопром.

Якщо порівнювати з червнем 2024-го, то споживча активність на автомобільному ринку зросла на 24%. Ще кращі показники у цьому році були хіба що в березні.

Загалом на протязі липня в Україні зареєстрували приблизно 6,4 тисячі нових легкових авто. Якщо дивитись на бренди, то тут лідером залишилась Toyota з показником 1024 нових автомобіля.

Відео дня

ТОП-5 найбільш популярних брендів липня виглядає так:

Toyota – 1024 одиниці;

BMW – 628;

Renault – 587;

Škoda – 378;

Volkswagen – 334.

Найбільш популярною моделлю у минулому місяці досить передбачувано став Renault Duster (541 од.). Всього, з початку року, в країні зареєстрували більш ніж 39,2 тисячі нових легковика, що на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Автомобільний ринок України – останні новини

Нещодавно експерти підрахували, що з січня по червень українцями було придбано більш ніж 30,3 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легковика віком до 5 років. Найбільшим попитом користувалась Tesla Model Y.

А ще раніше спеціалісти назвали найбільш популярні в Україні моделі авто з бензиновими ДВЗ. Серед нових легковиків лідером виявилась Mazda CX5. Також до трійки потрапили Toyota RAV-4 та KIA Sportage. Якщо казати про імпортовані вживані авто з бензиновими ДВЗ, то тут найкращі показники демонструє Volkswagen Golf.

Вас також можуть зацікавити новини: