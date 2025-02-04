Галузь готується до торговельної війни, яка може спровокувати хвилю банкрутств серед виробників автозапчастин.

Автомобільні компанії готуються до потрясінням через глобальну торговельну війну нового президента США Дональда Трампа. Виробники не можуть поки що оцінити масштаби та тривалість "покарання".

Видання Financial Times пише, що керівники General Motors, Stellantis і Tesla дали зрозуміти, що нарощуватимуть виробництво у США, щоб компенсувати будь-який вплив мит.

Експерти кажуть, що найгірший сценарій, за якого буде введено як американські, так і відповідні мита, найімовірніше, призведе до низки банкрутств серед постачальників автозапчастин.

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Глобальний ланцюжок поставок авто настільки складний і взаємопов'язаний, що компонент, вироблений у Мексиці, може опинитися на американському заводі, потім повернутися до Мексики для остаточного складання, а потім продаватися на американському ринку - що може призвести до ситуації "мита проти мит".

Експерт з автомобільного виробництва, який очолює консалтингову компанію AutoAnalysis Ян Генрі попередив, що порушення в ланцюжку постачань можуть бути гіршими, ніж під час пандемії, якщо торгова війна продовжиться і автовиробники не зможуть надати достатню фінансову підтримку, щоб утримати своїх постачальників на плаву.

Мікаель Братт, виконавчий директор шведського виробника пасків безпеки і подушок безпеки Autoliv, заявив, що компанія негайно почне переговори про те, щоб перекласти вартість вищих тарифів на клієнтів, якщо їх буде введено проти Мексики.

На думку аналітиків, найбільше постраждає GM, а власник Chrysler компанія Stellantis опинилася не в кращому становищі. Ford піддається найменшому ризику, оскільки імпортує найменшу частку автомобілів з-за меж США.

Аналітик BNP Paribas Джеймс Пікаріелло вважає, що хоча автовиробник, імовірно, зможе перенести до США виробництво близько 300 000 з 350 000 вантажівок, які він зараз імпортує, такий перехід триватиме 12-18 місяців, доки він коригуватиме поставки постачальників і найматиме робітників.

За його словами, це додасть близько 1 млрд дол. витрат на оплату праці, оскільки робітники в США заробляють більше, ніж у Мексиці. Операційний прибуток GM знизиться на 7%, але це виглядає сприятливо порівняно з можливим 50% скороченням, що може статися внаслідок запровадження 25% мит.

Ще до введення мит проти ЄС європейські автовиробники опиняться під ударом. У найгіршому становищі перебуває Volkswagen, 45% продажів якого в США припадає на автомобілі, вироблені в Мексиці та Канаді, хоча американський ринок становить невелику частку в загальному обсязі доходів концерну.

Оскільки всі автомобілі люксових марок Audi і Porsche, що продаються в США, виробляються за межами країни, за оцінками Moody's, 25% мексиканські мита призведуть до скорочення глобального прибутку Volkswagen до вирахування відсотків і податків на понад 15%. Renault також навряд чи постраждає, оскільки у неї немає продажів у США і Канаді.

Німецький автовиробник BMW менш схильний до ризику, оскільки 65% його автомобілів у США збирають на місці, а сам він є нетто-експортером зі США.

Невеликі японські автовиробники, такі як Mitsubishi Motors і Subaru, можуть виграти від відсутності виробництва в Мексиці та Канаді. Honda також перебуває в порівняно вигідному становищі, оскільки дві третини її продажів у США збираються на місці.

Мита Трампа - останні новини

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення мита на китайський експорт, які набудуть чинності після опівночі вівторка в США. Водночас він заявив, що його адміністрація планує провести переговори з Китаєм перед можливим введенням 10% мит.

Водночас Трамп відтермінував запровадження мит проти Мексики та Канади.

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