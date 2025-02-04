В цей час країни співпрацюватимуть в питанні зупинки потоку фентанілу.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що Сполучені Штати Америки на місяць відкладуть запровадження мит на імпорт товарів з його країни.

Ввечері він написав у мікроблозі X, що мав "гарну" розмову з американським президентом Дональдом Трампом. Вони домовилися, що Вашингтон призупинить введення запропонованих тарифів щонайменше на 30 днів. Тим часом Канада реалізує план щодо захисту кордону вартістю 1,3 мільярда доларів:

"Зміцнення кордону новими вертольотами, технологіями і персоналом, посилення координації з нашими американськими партнерами, а також збільшення ресурсів для зупинки потоку фентанілу. Майже 10 тисяч військовослужбовців на передовій працюють і працюватимуть над захистом кордону".

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