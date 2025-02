На думку інвесторів, нові мита призведуть до турбулентності на ринку.

Мита президента США Дональда Трампа прокотилися валютними ринками. Канадський долар і мексиканський песо зазнали втрат, оскільки інвестори поспішають оцінити, як нові тарифи вплинуть на найбільших торгових партнерів Вашингтона.

Видання Financial Times пише, що канадський долар опинився під тиском на початку торгів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, впавши на 1,4% до 1,473 канадського долара щодо американського - найнижчого рівня з 2003 року. Мексиканський песо впав більш ніж на 2% до 21,15 щодо долара. Євро також втратив 1%.

На початку сесії обсяги торгів зазвичай дуже низькі, що може посилити коливання цін.

Різке падіння відбулося після того, як Трамп 1 лютого запровадив мита на весь імпорт з Мексики і Канади, канадські енергоносії і на імпорт з Китаю.

Економісти попереджають, що нові мита, найімовірніше, прискорять інфляцію в США, що підштовхнуло зростання прибутковості казначейських облігацій і долара після обрання Трампа в листопаді 2024 року.

"Найочевидніший наслідок - це зміцнення долара", - сказав Ерік Виноград, головний економіст Alliance Bernstein.

За його словами, "є всі підстави вважати, що ринок акцій трохи постраждає".

"Якщо мита залишаться чинними протягом кількох місяців, обмінний курс досягне нових історичних максимумів", - сказала Габріела Сіллер, головний економіст мексиканського Banco Base, маючи на увазі курс песо за долар. "Якщо мита залишаться чинними, це буде структурною зміною для Мексики. ...і Мексика може впасти в глибоку рецесію, вихід з якої займе роки".

Видання Bloomberg пише, що нові мита США можуть особливо сильно вдарити по експорту Китаю і підірвати його і без того нестабільну економіку, що, своєю чергою, змусить Пекін вдатися до активніших заходів стимулювання, щоб протистояти наслідкам.

"З погляду макроекономіки, ми вважаємо, що безпосередній вплив на азіатські акції може мати потенційно зростаючий долар США", - зазначили стратеги Nomura Holdings Inc.

Найбільші японські автовиробники розраховують на Північну Америку як на найважливіший ринок і продають там автомобілі, що були вироблені або зібрані в Мексиці, недалеко від кордону зі США. Акції Toyota Motor Corp., Honda Motor Co. і Nissan Motor Co. впали не менше ніж на 5%.

Акції південнокорейського автовиробника Kia Corp., у якого є завод у Мексиці, впали більш ніж на 5%.

Китайські виробники електромобілів, які прагнуть розширити свою присутність на американському ринку, такі як Li Auto Inc. і XPeng Inc. постраждали від нових мит. Їхні акції впали в Гонконзі не менше ніж на 6%.

Акції китайських платформ електронної комерції знизилися, оскільки плани Трампа скасували давнє звільнення від податків для посилок вартістю менше 800 доларів.

Акції китайських компаній, що виробляють дрібні товари тривалого користування, також впали. Акції виробника спортивного одягу Li Ning Co. і виробника побутової техніки Haier Smart Home Co. впали більш ніж на 7%.

Акції найбільших азіатських експортерів чіпів, зокрема Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. і Samsung Electronics Co. знизилися, тому що Трамп заявив, що обкладатиме чіпи податком.

Тим часом, японські виробники напівпровідникового обладнання, які зазвичай отримують основну частину своїх доходів з Китаю, також знизилися. Акції Tokyo Electron Ltd., Advantest Corp. і Disco Corp. впали не менше ніж на 2%.

На думку аналітиків, азіатські нафтопереробники можуть опинитися у виграші від мит США, причому S-Oil Corp. та інші компанії цього сектору опиняться у виграші порівняно з ширшим ринком. Торгові мита Трампа на імпорт канадської та мексиканської нафти можуть дати азіатським НПЗ перевагу над їхніми американськими конкурентами, тоді як їхня маржа прибутку збільшиться завдяки вищим цінам на продукцію.

Деякі тайванські компанії, що займаються виробництвом обладнання для штучного інтелекту в Мексиці, подешевшали: акції Quanta Computer Inc. впали майже на 10%. Акції Delta Electronics Inc., що має інвестиції в Мексиці, впали.

Інші неавтомобільні виробники регіону із заводами в Мексиці, такі як LG Electronics Inc, також впали.

Акції індійських виробників непатентованих ліків і постачальників автокомпонентів, присутніх у Мексиці, таких як Samvardhana Motherson International Ltd., Tata Motors Ltd. і Lupin Ltd., впали.

Мита Трампа - останні новини

США запроваджують значні мита на імпорт товарів із Канади, Мексики (25%) та Китаю (10%). У цих країнах одразу пообіцяли вжити заходів у відповідь.

Уже 31 січня новий американський президент Дональд Трамп заявив, що "абсолютно точно" введе тарифи проти Європейського Союзу.

