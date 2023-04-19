Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден продовжив заборону на захід російських суден в американські порти.

Білий дім опублікував його Послання до Конгресу про продовження надзвичайного стану в країні і про надзвичайний стан щодо регулювання стоянки і руху російських суден в порти Сполучених Штатів.

"Політика і дії уряду Російської Федерації щодо продовження навмисної, невиправданої, неспровокованої і жорстокої війни проти України продовжують являти собою надзвичайний стан в країні через порушення або загрозу порушення міжнародних відносин Сполучених Штатів", - написав він.

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Блокування портів для суден РФ: що відомо

Нагадаємо, що у квітні 2022 року, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, порти всіх країн Європейського Союзу закрили доступ для суден, зареєстрованих під прапором РФ.

Повідомлялося, що виняток можуть зробити тільки для кораблів, які подали сигнал SOS .

21 квітня аналогічне рішення прийняли Сполучені Штати Америки. Тоді Байден заявив, що жоден російський корабель не зможе пришвартуватися в їх портах.

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