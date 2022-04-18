Обмеження стосуються й суден, які поспішно змінили російську реєстрацію.

Порти всіх країн Європейського Союзу закрили доступ для російських кораблів.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Почала діяти директива ЄС про заборону для росіян. Вона стосується всіх суден, зареєстрованих під російським прапором, а також тих, які змінили реєстрацію РФ після 24 лютого", - заявив Єрмак.

Водночас він додав, що є певні винятки - обмеження не буде поширюватися на ті кораблі, що подали сигнал SOS (Mayday). Рішення щодо них ухвалюватимуться індивідуально.

"Ми будемо відстежувати, як саме застосовуються такі винятки і чи не використовує їх РФ для обхідних маневрів проти обмежень", - заявив Єрмак.

Як повідомляв УНІАН, раніше російським судам заборонили заходити в порти Болгарія, Румунія і Італія. Згодом до морської блокади РФ приєдналася Естонія.

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