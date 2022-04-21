США заборонить пов'язані з РФ судна, вслід за аналогічним кроком у ЄС

Сполучені Штати заборонять російським кораблям заходити в американські порти аналогічно з рішенням ЄС.

Про це президент США Джо Байден заявив у ході брифінгу.

"США заборонить пов'язані з РФ судна, вслід за аналогічним кроком у ЄС. Це означає, що жоден корабль під російським прапором чи у власності російських громадян чи компаній не зможуть пришвартуватися в американських портах чи на узберіжжі", – заявив Байден.

Також Байден повідомив, що США продовжать надавати Україні розвіддані та запустять програму з прийому біженців.

Програма носитиме назву "Об'єднуйтесь заради України". Вона дозволить українським біженцям емігрувати з Європи безпосередньо до США за прискореною процедурою.

Раніше стало відомо, що США надають Україні додатковий пакет допомоги. Він включатиме 800 млн доларів для заходів безпеки, а також 500 млн у вигляді прямої економічної допомоги.

Нагадаємо, попередній пакет військової допомоги Україні, також на 800 млн доларів, Штати виділили Україні 13 квітня.

6 квітня Сенат США ухвалив закон про ленд-ліз для України – програми, яка дозволить Джо Байдену більш ефективно відправляти зброю та іншу допомогу Україні в умовах війни з росією.

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