Наразі поляки блокують кордон на напрямках, де його могли перетинати вантажівки вагою понад 7,5 тонн, зазначили у ДПСУ.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зазначає, що завтра, 27 листопада, блокада кордону польськими перевізниками на пункті пропуску "Шегині" має посилитися.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо ситуації на пунктах пропуску з Польщею, які блокуються польськими перевізниками. Демченко зауважив, що блокування руху триває. Йдеться про чотири напрямки: "Ягодин - Дорогуськ", "Краківець - Корчова", "Рава-Руська - Гребенне" та "Шегині - Медика".

"Це ті чотири напрямки, де кордон могли перетинати вантажівки вагою понад 7,5 тонн. Бо інші пункти пропуску на кордоні з Польщею можуть приймати вантажівки вагою до 7,5 тонн", - сказав він.

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Так, підкреслив речник ДПСУ, та частина польських перевізників, яка блокує рух для вантажівок, чітко розуміла, що якщо вони вчинять такі дії на цих напрямках, то фактично рух для вантажівок буде максимально заблокований.

"Станом на ранок сьогодні, за інформацією від польських прикордонників, на цих чотирьох напрямках в чергах на території Польщі в бік України перебувало десь 3,5 тис. вантажних транспортних засобів. Найбільше - навпроти пункту пропуску "Шегині", а також навпроти пункту пропуску "Рава-Руська", - розповів Демченко.

Водночас він зауважив, що навпроти ПП "Шегині" блокування з 23 листопада відбувається в денний час - з 09:00 до 20:00 (за польським часом), а із завтрашнього дня такі дії мають почати тривати вже цілодобово.

Кордон з Польщею у центрі уваги - що сьогодні варто знати

Як повідомляв УНІАН, з 6 листопада польські перевізники заблокували кілька пунктів пропуску на польсько-українському кордоні. Йдеться про ПП "Ягодин - Дорогуськ", "Краківець - Корчова" та "Рава-Руська - Гребенне". Причиною страйку стало скасування вимоги для українських перевізників одержувати дозвіл на перетин кордону. Згодом було оголошено, що з 23 листопада блокуватиметься і пункт пропуску "Медика - Шегині".

25 листопада заступник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич заявив, що через блокаду кордону польськими перевізниками в Україні почалися проблеми з постачанням пального.

Водночас він зауважив, що ситуація на кордоні не є критичною для експорту зерна. Україна може експортувати продовольство залізницею, а також через чорноморські та дунайські порти.

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