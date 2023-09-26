Призупинено роботу поромного пункту пропуску "Орлівка" – "Ісакча" між Україною та Румунією.

Через удар росіян по півдню Одещини призупинено роботу поромного пункту пропуску "Орлівка". Про це повідомляє Болградська районна державна адміністрація.

"Зараз там відбуваються заходи зі стабілізації функціонування після нічної атаки ворога. Ми повідомимо про відновлення пропускних операцій, а поки радимо обрати інші напрямки для перетину кордону, зокрема, автомобільний пункт пропуску "Рені", - йдеться у повідомленні.

За даними прес-служби Одеської обласної прокуратури, протягом ночі 26 вересня збройні сили РФ здійснили дронову атаку по Одещині. Сталося руйнування припортової інфраструктури Подунав'я.

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"Ворог поцілив у припортову та прикордонну інфраструктуру. Внаслідок атаки постраждали двоє водіїв вантажівок. Пошкоджено зерносховища, адміністративні будівлі та вантажний автотранспорт. Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється", - наголосили у прес-службі.

На місці подій прокурори у взаємодії зі слідчим зараз документують черговий воєнний злочин РФ. Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Що відомо про поромну переправу "Орлівка" – "Ісакча"

Поромну переправу "Орлівка" (Україна) – "Ісакча" (Румунія) через Дунай було введено до експлуатації кілька років тому. "Орлівка" - єдиний на Одещині пункт пропуску між Україною та країнами ЄС. Він створений "з нуля" за приватні інвестиції вперше за всю історію незалежності України. Раніше представники влади повідомляли, що вартість проекту – 12 млн євро.

Румунська сторона зазначала, що переправа – важлива "точка" з'єднання між двома державами, що дає позитивний економічний результат, зокрема для округу Тулча.

Передбачалось, що відкриття переправи спростить процедуру перетину кордону між Румунією та Україною та виключить необхідність руху по території Молдови, дозволить заощадити відстань та час. Зокрема, "економія відстані" становитиме близько 100 км.

Також переправа скорочує маршрут до Молдови та на північ України приблизно на 200 км, що для автомобільного транспорту має велике значення.

Пропускна спроможність переправи – близько 1 тисяча вантажівок та 250 легкових автомобілів на добу.

Нічна атака на південь Одещини

Сьогодні вночі сталася масована атака на південь Одещини – російська армія атакувала ударними дронами Ізмаїльський район. Сталося влучення у припортову інфраструктуру, поранено двох водіїв вантажівок, пошкоджено будівлю пункту пропуску, три десятки вантажівок.

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