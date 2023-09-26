Пошкоджено прикордонну інфраструктуру в міжнародному пункті пропуску.

Внаслідок сьогоднішньої нічної атаки росіяни пошкодили міжнародний пункт пропуску на кордоні між Україною й Румунією.

Про це заявила керівник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. Вона нагадала, що Одеська область потерпала від повітряних атак цієї ночі.

"На цей регіон ворог спрямував ударні безпілотники типу "Шахед" 131 та 136. Атака була спрямована на припортову і прикордонну інфраструктуру. Подунавʼя, зокрема, потерпало внаслідок влучання, там є факт загоряння автотранспорту в зоні очікування-оформлення. Є інформація про двох постраждалих водіїв, яким надано медичну допомогу. Також був дуже серйозний ризик для пасажирів автобусу, який готувався для перетину кордону. І пошкоджено прикордонну інфраструктуру в міжнародному пункті пропуску", - заявила Гуменюк.

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Водночас, вона наголосила, що результативність роботи Сил протиповітряної оборони надзвичайно висока, зокрема над Одещиною наші захисники знищили 10 "Шахедів".

За даними Сил оборони півдня України, влучанням у припортову та прикордонну інфраструктуру спричинено руйнування зерносховищ, пошкодження адмінбудівлі, вантажних автомобілів приватних перевізників. "Шість автівок вигоріло вщент", - наголошують військові.

Також підкреслюється, що в міжнародному пункті пропуску наразі здійснюються стабілізаційні заходи, пропускні операції призупинено. Автотранспорт тимчасово переорієнтовано через найближчі пункти пропуску.

Війна в Україні - російська атака 26 вересня

Як повідомляв УНІАН, протягом цієї ночі, 26 вересня, росіяни здійснили чергову атаку дронами-камікадзе типу "Шахед" проти України. Загалом було запущено 38 дронів з південно-східного напрямку - з району російського міста Приморсько-Ахтарськ та мису Чауда в Криму.

В тому числі, загарбники протягом двох годин атакували ударними безпілотниками Одеську область.

За даними обласної влади, в Ізмаїльському районі були влучання у припортову інфраструктуру. Постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок. Крім того, пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, 6 фур зайнялися. Вогнеборці ліквідували пожежі.

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