В Ізмаїльському районі відбулись влучання у припортову інфраструктуру.

Сьогодні вночі російські терористи протягом двох годин атакували ударними безпілотниками Одеську область. Як повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер, внаслідок напруженої роботи сил ППО більшість дронів була збита.

"На жаль, в Ізмаїльському районі відбулись влучання у припортову інфраструктуру. Постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другого з важкою травмою руки ушпиталили", - написав Кіпер.

Крім того, пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, 6 фур зайнялися. Вогнеборці ліквідували пожежі.

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Росія атакує Одещину - що відомо

Вчора окупанти атакували Одещину дронами та ракетами. Всі дрони та майже всі ракети вдалося збити, однак відбулося влучання по морському порту Одеси та знаковому готельному комплексу в порту.

Також одна з ракет влучила у склад із зерном, під завалами знайшли двох загиблих.

Сьогодні вночі в Україні оголошували повітряну тривогу. У Повітряних силах Збройних сил України повідомили про запуск кількох груп російських ударних БпЛА "Shahed" з Чауди (окупований Крим).

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