Сьогодні вночі російські терористи протягом двох годин атакували ударними безпілотниками Одеську область. Як повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер, внаслідок напруженої роботи сил ППО більшість дронів була збита.
"На жаль, в Ізмаїльському районі відбулись влучання у припортову інфраструктуру. Постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другого з важкою травмою руки ушпиталили", - написав Кіпер.
Крім того, пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, 6 фур зайнялися. Вогнеборці ліквідували пожежі.
Росія атакує Одещину - що відомо
Вчора окупанти атакували Одещину дронами та ракетами. Всі дрони та майже всі ракети вдалося збити, однак відбулося влучання по морському порту Одеси та знаковому готельному комплексу в порту.
Також одна з ракет влучила у склад із зерном, під завалами знайшли двох загиблих.
Сьогодні вночі в Україні оголошували повітряну тривогу. У Повітряних силах Збройних сил України повідомили про запуск кількох груп російських ударних БпЛА "Shahed" з Чауди (окупований Крим).